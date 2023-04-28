Sevgilisinin, eski sevgilisini öldüren mühendise müebbet hapis istemi

ZONGULDAK'ta, sokakta tartıştığı Serkan Albayoğlu'nu (42) tabancayla öldürüp, Ali O.'yu (38) yaralayan tutuklu sanık mühendis Cihan Yurtbay (64) hakkında, 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

ZONGULDAK'ta, sokakta tartıştığı Serkan Albayoğlu'nu (42) tabancayla öldürüp, Ali O.'yu (38) yaralayan tutuklu sanık mühendis Cihan Yurtbay (64) hakkında, 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianameye göre, eski sevgilisi Ali O.'ya küfredip kavganın fitilini ateşlediği iddia edilen Yurtbay'ın sevgilisi Aygün A. (25) da 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılanacak.

Olay, 24 Haziran 2022'de, Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde meydana geldi. Aygün A., sevgilisi Cihan Yurtbay ile otomobille seyir halindeyken, yanda başka otomobildeki eski sevgilisi Ali O. ve arkadaşı Serkan Albayoğlu'na camdan sarkıp küfür ve hakaret etti. Daha sonra taraflar otomobillerinden inip kavga etti. Aygün A. koşarak kaçtı, Yurtbay yumruk darbeleriyle yaralandı. Yurtbay, kavga sırasında otomobilinden silahını alıp Serkan Albayoğlu ve Ali O.'ya ateş etti. 2 kurşun isabet eden Serkan Albayoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. 4 yerinden vurulan Ali O. ise yaralandı. Başından yaralanan Cihan Yurtbay, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınıp tutuklandı. Yakalanan Aygün A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.