Sevgilisini bıçaklayan kadına 11 yıl 9 ay hapis istemi

Sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın, çıplak fotoğrafları ile şantaj yaparak, darbettiği erkek arkadaşını 9 kez bıçaklayarak yaraladı. Savcı, sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

Sevgilisinden ayrılmak isteyince çıplak fotoğrafları ile şantaj yapıp, darbettiğini iddia ettiği erkek arkadaşı M.F.D.'yi 9 kez bıçaklayıp, yaralayan tutuksuz sanık Alev D. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Alev D. ve avukatı katılırken, müşteki M.F.D. katılmadı. Mahkeme başkanı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu ile yapılan görüşmede, M.F.D. hakkında Alev D.'ye yönelik 'şantaj' suçundan 3 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl ve 'tehdit' suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 11 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 61'inci Asliye Ceza Mahkemesinde başka bir dava açıldığını aktardı.

Ardından söz alan Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. M.F.D.'nin hakaret içerikli söylemleri ve yine başka dosyaya yansıyan yargılamadaki basit yaralama, şantaj, tehdit içerikli söylemleri anlatıldı. Sonrasında kapılmış olduğu hiddet ve şiddet eyleminin etkisi altında meşru müdafaa sınırlarında kalmayacak şekilde çakı bıçağıyla mağduru 9 kez bıçaklayarak hayati tehlike geçirecek şekilde öldürmek kastıyla hareket ettiği belirtildi. Mütalaada sanığın kastettiği eylemi ise gerçekleştiremediği anlatıldı. Savcı, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirttiği sanık Alev D.'ye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik indirimi ile 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Alev D. beraatini talep ederken, avukatı müvekkilinin olayın ardından polis çağırdığını ve öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü. Mahkeme başkanı beyanların ardından bir sonraki duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Olayın geçmişi

Alev D., geçen yıl Aralık ayında erkek arkadaşı M.F.D.'den ayrılmak ve eşyalarını almak için Çankaya'daki evine gitti. M.F.D., kendisini aldattığını iddia ettiği Alev D.'yi darbedip, yatak odasından aldığı çakının sap kısmıyla başına vurdu. Alev D., arbede sırasında yere düşen çakıyı alıp M.F.D.'yi yaraladı. Alev D., tartışma sırasında ablasına mesaj atıp, M.F.D.'nin kendisini rehin aldığını ve bırakmadığını belirterek, polise haber vermesini istedi. Ablasının ihbarıyla eve gelen polis, Alev D.'yi gözaltına aldı. 9 yerinden bıçaklanarak yaralanan M.F.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen Alev D., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca hazırlanan iddianamede, Alev D. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - ANKARA