Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato'nun solisti davasında karar - Haberler

ÜSKÜDAR'da 2020 yılında kız arkadaşı B.Y.'ye karşı 7 suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen RUBATO'nun solisti Özer Arkun'un davasında karar çıktı. Mahkeme, 2 suçtan Arkun'u toplamda 15 bin 750 lira adli para cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi. Arkun, müşteki B.Y.'nin beyanlarının haricinde dava dosyasında somut delillerin olmadığı gerekçesiyle 5 suçtan ayrı ayrı beraat etti.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ve müşteki B.Y. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etti. Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme davayı karara bağladı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI

MÜŞTEKİNİN BEYANLARI DIŞINDA SOMUT DELİL YOK

İDDİANAME

İddianamede Özer Arkun'un "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel