Sevgilileriyle kaçan iki kızdan biri döndü, diğeri kayıp

ADANA'da, 2018 yılında evlenen Hüseyin (61) ve Semra (40) Yücel çiftinin ilk evliliklerinden olan kızları G.T. (17) ile E.N.Y. (17), farklı tarihlerde sevgilileriyle kaçtı. Kızlardan G.T., evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediği sevgilisi S.K. (36) tarafından geçen hafta Mersin'de bir polis merkezinin önüne bırakıldı. Antalya'daki Ö.D.'ye (24) kaçan E.N.Y.'den ise haber alınamıyor. Yücel çifti, çocuklarını kandırıp birlikte olan kişilerin yakalanıp cezalandırılmalarını istedi.

Kentte, 5 çocuk sahibi çiftçi Hüseyin Yücel ile 1 çocuk sahibi ev kadını Semra Yücel, 2018 yılında evlendi. Semra Yücel'in ilk evliliğinden olan kızı G.T., 16 Mart'ta Niğde'deki anneannesinin evinden ayrılıp bir daha dönmedi. Kızının S.K. ile birlikte olduğunu öğrenen Semra Yücel, polise şikayetçi oldu. Hüseyin Yücel'in ilk evliliğinden olan ve annesiyle yaşayan kızı E.N.Y. de 24 Haziran'da Ö.D. ile kaçtı. Hüseyin Yücel kızının bulunması için suç duyurusunda bulundu.

"Kızımın kaçtığı kişiyle daha önce de ilişkisi vardı. Geçen yıl daha 16 yaşındayken imam nikahı kıyılırken görüntülerini çekip bana gönderdiler ama kızımın yaşı küçük olduğu için karşı çıktım. Ben onun okumasını istiyorum ama okulunu da aksattı. 24 Haziran'da kaçtı. Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu bilgisini aldık. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum. 16-17 yaşında kız ne yemek yapabilir ne iş yapabilir? Çok perişanız, ayakta duracak halimiz yok."