Sevgililere Adli Kontrol Şartı

SEVGİLİLERE ADLİ KONTROL ŞARTI

Samsun'un Atakum ilçesinde aralarında çıkan tartışmada ekmek bıçağıyla parmağından yaralanan H.T. ile yumruklandığını iddia eden kız arkadaşı C.N., sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.