Sevgililere Adli Kontrol Şartı
Samsun'un Atakum ilçesinde, tartışma sonucunda H.T. ekmek bıçağıyla yaralanırken, kız arkadaşı C.N. yumruklandığını iddia etti. İkilinin adliyeye sevk edilmesinin ardından hakimin kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları bildirildi.
SEVGİLİLERE ADLİ KONTROL ŞARTI
Samsun'un Atakum ilçesinde aralarında çıkan tartışmada ekmek bıçağıyla parmağından yaralanan H.T. ile yumruklandığını iddia eden kız arkadaşı C.N., sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel