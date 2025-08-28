Sevgililere Adli Kontrol Şartı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, tartışma sonucunda H.T. ekmek bıçağıyla yaralanırken, kız arkadaşı C.N. yumruklandığını iddia etti. İkilinin adliyeye sevk edilmesinin ardından hakimin kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları bildirildi.

SEVGİLİLERE ADLİ KONTROL ŞARTI

Samsun'un Atakum ilçesinde aralarında çıkan tartışmada ekmek bıçağıyla parmağından yaralanan H.T. ile yumruklandığını iddia eden kız arkadaşı C.N., sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı

Babacan çift cüzdan çıkardı, sunucunun heyecanı yayına damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı paylaşım olay oldu! Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Yaptığı paylaşım taraftarları havalara uçurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.