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Sevgililer Günü Hazırlıkları Gümüşhacıköy'de Başladı

Sevgililer Günü Hazırlıkları Gümüşhacıköy'de Başladı
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14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, Gümüşhacıköy'deki çiçekçiler stoklarını güncelleyerek hediyelik çiçek hazırlıklarını tamamladı. Farklı fiyat aralıklarında çiçekler sunulmakta ve en çok talep edilen çiçeklerin başında gül yer alıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla Gümüşhacıköy'deki çiçekçiler, stoklarını güncelleyerek hazırlıklarını tamamladı.

Çiçekçiler, talep edenlere farklı seçenek sunmak amacıyla 300 liradan 1500 liraya kadar farklı türde çiçekler bulunduruluyor.

İlçede çicekçilik yapan Nuran Çıtak, iç mekan bitkilerinden buketlere, yapay kutu çiçeklerinden hediyelik eşyaya kadar geniş ürün yelpazesine sahip olduklarını belirtti.

Çıtak, "Sevgililer Günü'nü umutla bekliyoruz. Her duyguya bir çiçek, her çiçeğe papatya." ifadesini kullandı.

Mehmet Kiremitçi de hazırlıklarını tamamladığını anlatarak, Sevgililer Günü'nde en çok gülün tercih edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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