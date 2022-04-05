El ele tutuşup girdikleri binadan hırsızlık yaptılar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın bahçesine el ele tutuşup giren biri kadın 2 kişi, merdiven boşluğundaki 2 kamp sandalyesi ile masayı çaldı. O anlar kameraya yansırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, İspat Cami Mahallesi, Helvacıoğlu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. G.K. isimli kadın ile T.S., el ele tutuşup geldikleri apartmanın bahçesinde bir süre dolaştıktan sonra merdiven boşluğunda duran 2 kamp sandalyesi ile 1 masayı alıp uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 2 şüpheliyi Yenimescit Mahallesi, Huzur Sokak'ta yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.