Sever gibi yaptığı köpeğe fırça sapıyla saldırdı, o anlar kamerada
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RİZE'de, M.Ç. adlı kiyi, sokakta yatan başıboş köpeğe, seviyormuş gibi yapıp fırça sapıyla saldırdı.
RİZE'de, M.Ç. adlı kiyi, sokakta yatan başıboş köpeğe, seviyormuş gibi yapıp fırça sapıyla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, dün gece, Pazar ilçesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen M.Ç., eline aldığı fırçayla caddede yatan başıboş köpeğin kafasını okşadı. Şüpheli, sonra da fırça sapıyla köpeğe saldırdı. Köpek kaçtı, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde, okşanmasına tepki vermeyen köpeğe, şüphelinin bir süre sonra saldırdığı, fırçanın sapının kırıldığı görüldü.
Tepki çeken olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.