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'Seven Seas Voyager' kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi

"Seven Seas Voyager" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi

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Bahama bayraklı "Seven Seas Voyager" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Seven Seas Voyager" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 206 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 591 yolcu ve 454 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçede alışveriş yaptı.

"Seven Seas Voyager", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

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Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Antalya Bahama Alanya Seas Güncel Haberler

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