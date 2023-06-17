Güngören'de sevdiği kızı ailesinden alamayan bir genç, kızın ailesinin yaşadığı eve kurşun yağdırdı. Ev sahipleri akrabalarının düğününde kavga ettikleri ve 1 şahsın eve gelerek binaya kurşun yağdırdığı öğrenildi. Olayda karşılık olarak evden ateş açan şahıs ve diğer şüpheli şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sevdiği kızı alamayınca binasına kurşun yağdırdığı olayının detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Güngören'de iddiaya göre sevdiği kızı ailesinden alamayan saplantılı aşık bir genç kızın yaşadığı binaya kurşun yağdırdığı olayının detayları ortaya çıktı. Ev sahipleri akrabalarının düğününde kavga ettikleri ve 1 şahsın eve gelerek binaya kurşun yağdırdığı öğrenildi. Olayda akrabasına karşılık olarak evden ateş açan şahıs ve diğer şüpheli şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Güngören Akıncılar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre kar maskeli bir şahıs, hedef seçtiği bir binaya bir şarjör mermi sıkarak olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. İleride kendisini bekleyen bir araca binerken kaçan saldırgan kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırganın kaçış yönüne doğru çalışma başlattığı bölgedeki kameralar incelemeye alındı. Olay yerindeki boş kovanlar ise alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili çalışma sürerken saldırganın, sevdiği kızı ailesinden alamayan saplantılı aşık bir genç olabileceği ve bu sebeple kızın ailesinin yaşadığı eve kurşun yağdırdığı ileri sürülmüştü. Olayın detayları ortaya çıktı. Ev sahipleri olaydan yaklaşık 1 saat önce akrabalarının düğününe gittiği ve burada tartıştıkları öğrenildi. Tartışmanın ardından 1 şahıs, sokağa beyaz renkli aracıyla gelerek evi isabet alıp ateş açtı. İkametten ise 1 şahıs da silahla ateş açarak karşılık verdi. Polis ekiplerinin çalışmaları üzerine ikametten karşılık vererek ateş eden şahsın E.Ç. olduğu, araçtan ateş açan şüphelinin ise C.S. olduğu tespit etti. İki şüpheli şahıs da olayda kullandıkları silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildiği, şahısların çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldığı öğrenildi.