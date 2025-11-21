Sevda Karaca: Sağlık Bakanlığı'nın 2026 Bütçesi Özel Sektörü Destekliyor

(TBMM) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'ndaki Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşmelerinde kamu hastanelerine yatırım yapmak yerine özel sektörün desteklenmesini eleştirerek, "Yıllardır yatırım programınızda upuzun bir liste var. Bin 500 proje, onlarca hastane, yüzlerce birinci basamak merkezi. Raporlara bir bakıyoruz, hepsinin yanında aynı ifade var, '2025'den sonraya kaldı.' Yıllardır erteleniyor projeler. Çünkü bu bütçede hastane yapmak yok. Sizin yatırımdan anladığınız asıl işlerinizi şirketlere taşere etmek" dedi.

Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi ve kesin hesap görüşmeleri devam ediyor.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 bütçesinin sağlığa değil; şirketlere, taşeronlara, müteahhitlere aktığını belirterek, koruyucu sağlığın tümüyle tasfiye edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tedavi edici sağlık gideri koruyucu sağlığın 2.6 katı. 'Hastayı garanti et, hastalığı önleme' mantığınız amentünüz olmuş. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün bütçesi birçok kalemde yarıya indirilmiş. Ayrılan para da doğru düzgün harcanmıyor. 2025'in ilk 6 ayında koruyucu sağlıkta 14 milyarın 4 milyarı harcanmış sadece. O da mal ve hizmet alımına gitmiş, yani şirketlere. Koruyucu sağlık diye bir sistem kalmamış."

"Herkesin sağlığıyla oynayan Sağlık Bakanı olur mu"

Şehir hastanelerine yapılan yatırımlara da tepki gösteren Karaca, şöyle konuştu:

"'Nasıl olsa aile hekimlerinin sırtına bindiririz' diyorsunuz herhalde ki yeni puan, nöbet, ceza düzenlemeleri getiriyorsunuz. Ama şehir hastanelerine gelince musluklar sonuna kadar açık. 2025'in ilk 10 ayında 18 şehir hastanesinde 101 milyar lira para harcamışsınız. En az bir 20 sene daha milyarlar ödemeyi garanti ediyorsunuz. Devlet eliyle şirketleri zengin etmektir bu. Sayıştay söylüyor: Şirketler laboratuvarları kurmamış, ekipman sağlamamış, KDV muafiyeti almış ama kira indirmemiş. Ödemeleri gereken enerji giderlerini bile siz üstlenmişsiniz. Temel sağlık hizmetlerini şirketlere taşere ettiniz.

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nükleer tıp birimi taşere edilen şirketin yıllarca insanlara yüksek doz radyoaktif madde verdiği ortaya çıktı. Benzer risklerle dolu her yer Sayın Bakan. Herkesin sağlığıyla oynayan Sağlık Bakanı olur mu? Yıllardır yatırım programınızda upuzun bir liste var. Bin 500 proje, onlarca hastane, yüzlerce birinci basamak merkezi. Raporlara bir bakıyoruz, hepsinin yanında aynı ifade var, '2025'den sonraya kaldı.' Yıllardır erteleniyor projeler. Çünkü bu bütçede hastane yapmak yok. Sizin yatırımdan anladığınız asıl işlerinizi şirketlere taşere etmek."

"Antep'te çocuklarını uyuşturucudan kurtarmak için kapı kapı gezen annelere çare olamadınız"

Bağımlılığa yönelik bütçenin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 86 azalmasını eleştiren Karaca, halkın randevu için torpil aradığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ülkede bağımlılık oranları almış, başını gitmiş. Önleme, tedavi, rehabilite izleme koordinasyon zincirinin tüm halkalarından sorumlu olan bakanlığınız ne yapıyor? Bağımlılık artıyor diye tespit yapıyor sadece. Bu memlekette bu tespiti yapmayan çocuk, kadın, bakkal, öğretmen, taksici, hurdacı, avukat kalmadı. Sizin başka bir şey yapıyor olmanız lazım artık. Yapıyorsunuz. Bağımlılığa yönelik bütçeyi yüzde 86 düşürmüşsünüz. Antep'te çocuklarını uyuşturucudan kurtarmak için kapı kapı gezen annelere çare olamadınız. Kadınlar tedavi ederler diye çocuklarını menzil tarikatının kapısına götürüyor ağlayarak. Memnun musunuz bu tablodan? Halk randevu için torpil arıyor. Randevu çetesi, sahte ilaç çetesi, reçete çetesi, bıçak parası çetesi, en çeşitli en renkli çeteler sizin alanınızda cirit atıyor. Sağlık sisteminin çöktüğünün yüzlerce göstergesi var.

Sadece hizmete erişemeyen yurttaşlar değil, şiddetten kurtaramadığınız, iş yükünü katmerlediğiniz hekimler de, hemşireler de, sağlık işçileri de biliyor. Bu sistemden memnun olan tek kesim sermayedarlar. Şirketlerin sağlığını koruyan bu bütçeye 'hayır' diyoruz."