Sevda Karaca: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İlişkin Kamu Görevlilerine Soruşturma İzni Verilmemesi Örtbastır

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan ölümler ve kamu görevlilerine soruşturma izni verilmemesi nedeniyle adalet arayışlarını sürdüreceklerini açıkladı.

(ANKARA) -EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, depremde yıkılan Hatay Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin kamu görevlilerine soruşturma izni verilmemesine tepki göstererek, "Bu örtbas yalnızca Hatay'ı değil, tüm deprem davalarını etkileyecek bir emsal yaratıyor. Adalet Peşinde Aileleri bu örtbasa izin vermemek için ses çıkarıyor. Cezasızlığa sessiz kalmayacağız." dedi

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hatay Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin kamu görevlilerine soruşturma izni verilmemesini "örtbas" olarak değerlendirdi. Karaca, açıklamasında şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda 68 kişi hayatını kaybetti. Bakın, bu bir hastane ! Yani afette insanların ihtiyaç duyduğu en temel kamu kurumu. Yani devletin sorumluluğunda... Bir afette kamu binalarına, hastanelere ulaşılamıyorsa, buna kader denebilir mi? Burada ihmal, denetimsizlik olduğu apaçık değil mi? Ama sorumlu kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmedi. Hatta ve hatta Valiliğin verdiği izin vermeme kararına yapılan itirazlar reddedildi, hastane dosyası kapatıldı. Bu örtbas yalnızca Hatay'ı değil, tüm deprem davalarını etkileyecek bir emsal yaratıyor. Adalet Peşinde Aileleri bu örtbasa izin vermemek için ses çıkarıyor. Cezasızlığa sessiz kalmayacağız."

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası ile ilgili olarak Valiliğin eski başhekimler ve eski il sağlık müdürleri hakkında soruşturma izni vermeme kararına yapılan itirazları reddetmiş, dosya kapatılmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
