Sevda Erdan Kılıç'tan Fuat Oktay ve Süleyman Soylu'ya: 'Orhan Sarıkaya'nın Troller ile İlgili Açıklamaları Gerçeği Yansıtmakta Mıdır'

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Orhan Sarıkaya'nın "AKP'li troller" konusundaki itiraflarını Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren Kılıç, "Orhan Sarıkaya isimli vatandaşın troller ile ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmakta mıdır" diye sordu.

Sevda Erdan Kılıç, bugün yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin AKtrollerle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığını anımsattı. CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde düzenli faaliyet gösteren 10-12 bin civarında trol hesap bulunduğunu ve bunların ayda 250- 300 arasında paylaşım yaptığını belirten Kılıç, bu hesapların amacının "gündemi saptırmak, partiyi ve liderini kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak" olduğunu dile getirdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"CHP ya da Genel Başkan'ımız bir açıklamayla Twitter'da gündem olduğunda, troller karşıt etiketler altında toplanarak gündemi sabote edici tweetler üretiyor. Troller, CHP'nin ya da Genel Başkan'ımızın oluşturduğu gündemi saptırmanın yanı sıra parti ve liderimizi yurttaşlar nezdinde itibarsızlaştırma amaçlı girişimlerde bulunuyor. Bu yöntemde organize olmuş trol grubu doğrudan CHP'yi ve Genel Başkan'ımızı hedef alıyor.

Amaçları, CHP'yi, ama daha da çok Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek kamuoyu nezdinde parti ve liderin siyasal kimliğini negatif yönde etkilemek, afişe etmek. Bu da onların ne kadar korktuğunun göstergesidir. Ancak korkunun sandığa faydası olmayacak. İlk seçimde trolleriyle birlikte yollayacağız."

"MİLLETİN PARASI TROLLERE AKITILIYOR"

CHP'nin uzun süredir dile getirdiği, raporlarla ortaya koyduğu ve kamuoyuna açıkladığı AKP'li troller ve troliçeler gerçeğinin, AKP tarafından kabul edilmediğini belirten Sevda Erdan Kılıç, şöyle devam etti:

"Ancak yandaş medya organları Sabah Gazetesi ve ATV ile Ümraniye Belediyesi'nde çalışmış Orhan Sarıkaya isimli trolün itirafları sonrasında ne diyeceklerini doğrusu merak ediyorum. Orhan Sarıkaya, bizim de bildiğimiz, AKP'li trol ve troliçelerin sosyal medyada Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve partimiz aleyhindeki tweetleri üretirken nasıl çalıştıklarını, nasıl organize olduklarını, bu tweetleri nasıl ürettiklerini, kimlerden para veya destek aldıklarını tek tek açıklamıştır.

Orhan Sarıkaya'nın, 'Şu an 3 tane trol grubu var. Berat Albayrak'ın, Süleyman Soylu'nun ve Metin Külünk'ün grubu. Çekirdek bir kadro vardı. 8-10 kişilik bir arkadaş çevremiz vardı. Konu gündeme geldiğinde bizler, 'trend topic'i belirliyorduk. Belirlenen kampanyaları daha geniş gruplara Whatsapp üzerinden ulaştırıyorduk. (Türkiye'de kaç AKtroll var?) Kendilerinin itiraf ettiği bir rakam var. '197 bin trolümüz var' şeklinde açıklamaları var. (Bu bütçe nasıl ve nereden sağlanıyordu?) Devletten. Partilere verilen bir bütçe var, oradan ayarlanıyordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bütçesine bakın, o paranın büyüklüğünü görün. O paranın büyüklüğü bir şeyleri ifade edecektir. AKP Genel Merkezi'nden capsler hazırlanıp bir şekilde bize ulaştırılıyordu. Biz de ona göre yazıyorduk. (Kim ulaştırıyordu?) Kuyruğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bu işin kuyruğu Fahrettin Altun'dur' sözleri, bu konudaki gerçeği bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır."

"ANCAK TEK ADAM REJİMİNDE BU İTİRAFLARA SESSİZ KALINIR"

Kılıç, bu itirafların demokrasi ile yönetilen ülkelerde çok ciddi sonuçlar doğuracağına işaret ederek şunları kaydetti:

"Kamuoyuna yansıyan 'AKP'li trol' gerçeği hakkında, adında 'adalet' olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, genel başkanının ve yöneticilerinin bir cevap vermesi gerekmektedir. Buradan, neredeyse her gün bir suçlu ile fotoğrafı basına yansıyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, 'işin kuyruğu' olduğu belirtilen Fahrettin Altun'a, Sedat Peker'in '10 bin dolar alan siyasetçi' suçlamasında bulunduğu Metin Külünk ile eski Hazine ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak'a sesleniyorum. Bu itiraflar karşısında da sessiz kalacak mısınız? Demokrasi ile yönetilen ülkelerde çok ciddi sonuçları olacak bu itiraflara ancak tek adam rejiminde sessiz kalınır. Milli mücadeleden doğmuş, kökleri Kuvayı Milliye'ye dayanan 100 yıllık çınar CHP'yi ve Genel Başkan'ımızı trollerle yıkacaklarını sanacak kadar hayalperestler. AKP'li trol ve troliçelerin partimiz ve genel başkanımız aleyhindeki olumsuz kampanyaları bizleri yıldırmayacak, tam tersine iktidara koşar adımlarla yürüyen partimizi ve bizleri daha da güçlü kılacaktır."

ŞU SORULARI YÖNELTTİ

Kılıç'ın Fuat Oktay ve Süleyman Soylu'ya yönelttiği sorular şöyle:

"Orhan Sarıkaya isimli vatandaşın troller ile ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmakta

mıdır?

Orhan Sarıkaya, Sabah Gazetesi ve ATV ile Ümraniye Belediyesi'nde hangi tarihler

arasında çalışmıştır?

Sarıkaya, Cumhurbaşkanlığı veya AK Parti Genel Merkezi'nde görev yapmış mıdır?

Yaptı ise hangi tarihler arasında çalışmıştır?

Orhan Sarıkaya'nın herhangi bir partide üyeliği var mıdır? Eğer üye ise şu anda hangi

partinin üyesidir? AK Parti üyeliği olmuş mudur?"

ANKA / Güncel