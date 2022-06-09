Sevda Erdan Kılıç'tan Bakan Nebati'ye "İktisada Giriş" Kitabı - Haberler

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda "Sayın Nebati'ye üniversite yıllarında okuduğuna pek emin olmadığım bu 'İktisada Giriş' kitabını hediye etmek istiyorum. Hakikaten eğer biraz zaman ayırıp, bu kitabı okuyup idrak ederse en azından görevinden affını isteyeceği süreye kadar hem kendisi açısından hem de devletimiz açısından yararı olur diye düşünüyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz aldı.

NEBATİ'NİN SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik, bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor" sözlerini anımsatan Kılıç, "Yarattıkları yoksulluktan hiç utanmadıklarını hep beraber görmüş olduk. Ücretli, çalışan, esnaf, çiftçi, memur her gün enflasyonun altında eziliyorken maalesef bir avuç kayrılan, bir avuç yandaş büyümeye devam ediyor. Bu sistem, yoksuldan alıp zengine veriyor, biz bu sistemi kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

"DOLAR 17 LİRA OLDU"

Türk lirasındaki değer kaybına dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi:

"Ben bu konuşmayı hazırlarken dolar 16 liraydı, bugün baktığımızda 17 oldu; altının gramı da 1.000 lirayı geçti. Bu kitap bakanın mezun olduğu üniversitenin iktisat anabilim dalı başkanının kitabı. Kitabı hiç okumadıysa vah ama okuyup da bunları yapıyorsa vah ki vah... Şimdi, eğer ışıltılı hayatından vakit ayırabilirse- bugün itibarıyla konuşma yasağı da geldi. Sayın Bakana -Sayın Nebati'ye üniversite yıllarında okuduğuna pek emin olmadığım bu 'İktisada Giriş' kitabını hediye etmek istiyorum. Hakikaten eğer biraz zaman ayırıp, bu kitabı okuyup idrak ederse en azından görevinden affını isteyeceği süreye kadar hem kendisi açısından hem de devletimiz açısından yararı olur diye düşünüyorum."

Kılıç, konuşmasında kitabı kargoyla Bakan Nureddin Nebati'ye göndereceğini belirtti.

ANKA / Güncel