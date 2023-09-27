Sevda Erdan Kılıç'dan Yeni Anayasa Çağrısı Yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "1982 Askeri Vesayetine de Hayır, 2023 Saray Vesayetine de Hayır"

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili “1982 askeri vesayetine de hayır; 2023 saray vesayetine de hayır” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili "1982 askeri vesayetine de hayır; 2023 saray vesayetine de hayır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek çağrısında bulunduğu 2023 anayasa taslağının Saray bürokratları tarafından kapalı kapılar ardında hazırlandığını belirterek, "Bu da saray vesayetidir" değerlendirmesini yaptı. Kılıç, yeni anayasa çağrısı ile ilgili şunları söyledi:

"ANAYASA TASLAĞINI YAVUZ ATAR YAZDI"

Sayın Erdoğan, vatandaşlara bir kez daha yeni Anayasa sözü verdi… Bugün ceplerinde olan Anayasa taslağı, iki yıl boyunca Saray'da hummalı bir şekilde yapılan çalışmaların sonunda ortaya çıktı. Sarayda, yani kapalı kapılar ardında. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum başkanlığında bazı hukukçularla birkaç kez anayasa toplantıları yapıldı. Anayasa taslağını ise yine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Yavuz Atar kaleme aldı.

"BU DA SARAY VESAYETİ"

Yani yeni anayasa taslağını yazan toplamda 2 kişidir. Bu iki kişinin ortak özelliği de ikisinin de Cumhurbaşkanlığı bürokratı olmasıdır. Ancak bildiğiniz gibi anayasalar toplumsal uzlaşma metinleridir. Anayasalar toplumsal uzlaşı aranarak, toplumun farklı kesimleri bir araya getirilip, görüşleri alınarak yazılır. Bugün 'hazırladık' dediğiniz anayasa ise saray bürokratlarının kaleminden çıkmıştır.

12 Eylül'ün yıl dönümünde, darbe anayasasına karşı askeri vesayete karşı bizi sivil anayasaya destek olmaya çağıran Erdoğan'a sesleniyorum:

Vesayet vesayettir. Sizin yaptığınız da vesayet nöbetinden başka bir şey değildir. Bugün askeri vesayetin ürünü bir anayasaya karşı, saray vesayetinin ürünü bir anayasa ile karşımıza çıkıyorsunuz.

"SARAY ANAYASASI'NA HAYIR"

Size bir hukukçu olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi olarak Bir hukuk kuralını hatırlatayım: Hukukta usul esastan önce gelir. Maalesef bu yöntem dahi saray anayasasına 'hayır' dememiz için yeterli.

Duyduğum kadarıyla anayasaya isim de koymuşsunuz. Saray bürokratlarına hazırlattığınız taslağı '2023 Anayasası' diye Meclis'e getirmeye hazırlanıyormuşsunuz. Size TBMM Anayasa Komisyonu üyesi olarak, bir usul bilgisi daha vereyim, anayasalar görüşülmeye başladıkları yılın değil, kabul edildikleri yılın adını alır. Tavsiyem şu ki: Aceleye mahal yok!

"1982 ASKERİ VESAYETİNE DE HAYIR; 2023 SARAY VESAYETİNE DE HAYIR!"

Duyduğum kadarıyla sarayda yazdırdığınız anayasa taslağı için partiniz propaganda ekiplerine bir de slogan hazırlatmışsınız. Slogan da belli olmuş: '1982 darbe anayasasına hayır, 2023 sivil anayasasına evet' şeklinde. Biz de bir slogan hazırladık: '1982 askeri vesayetine de hayır, 2023 saray vesayetine de'"