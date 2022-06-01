Sevda Erdan Kılıç'dan Kaçırılan ve Kaybolan Çocuklarla İlgili Araştırma Önergesi: "Devlet Bu Çocuklara Ne Zaman Sahip Çıkacak?" - Haberler

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Dikili'de lise öğrencisi 2 kız çocuğunun kaybolması üzerine kaçırılan ve kaybolan çocuklarla ilgili TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Kılıç, TÜİK'in verilerine göre yılda ortalama 10 bin, günde ise yaklaşık 30 çocuğun kaybolduğuna dikkat çekerek, "Bu arada Süleyman Soylu ne yapıyor? Bu çocuklar sahipsiz mi? Devlet bu çocuklara şimdi sahip çıkmayacaksa ne zaman sahip çıkacak?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kaçırılan ve kaybolan çocuklarla ilgili TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kılıç, TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuğun kaybolduğunu, yılda ortalama 10 bin, günde ise yaklaşık 30 çocuğun kaybolduğuna dikkat çekti. Kılıç, şunları kaydetti:

"TÜİK 2016'DA KAYIP ÇOCUKLARA İLİŞKİN VERİLERİ AÇIKLAMAYI BIRAKTI"

"TÜİK bu tarihten itibaren kayıp çocuklara ilişkin verileri açıklamayı bıraktı. Her gün kayıp veya kaçırılan bir çocukla ilgili haber basında yer alıyor. İzmir'in Kiraz ilçesinde 15 yaşında Hilal Demir adında bir kız çocuğumuz okuluna gidiyor ve sonra bir daha kendisini ne gören oluyor ne de duyan. Ta ki okuldan Veysel adında 30 yaşlarında bir erkekle ayrıldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilene kadar. O günün üzerinden yaklaşık 7-8 ay geçmesine rağmen bulunamadı. Bir başka kaçırılma vakası da Dikili ilçemizde gerçekleşiyor.

"BUKET'İN AİLESİ 'BU İŞİ TATLIYA BAĞLAYALIM' GİBİ TELEFONLAR ALDIKLARINI İFADE ETTİLER"

8 Mart'ta okula gitmek için evinden ayrılan Buket Uslu'dan halen haber alınabilmiş değil. Aile bu acıyı yaşarken şimdi de Buket'in kuzeni Gözde Uslu'nun kayıp olduğunu öğrendik. Kaçırılan Buket'in ailesi 'Artık olan oldu, kızınızın okul masraflarını karşılayalım, bu işi tatlıya bağlayalım' gibi telefonlar aldıklarını ifade ettiler.

Peki bu arada Süleyman Soylu ne yapıyor? Bu çocuklar sahipsiz mi? Devlet bu çocuklara şimdi sahip çıkmayacaksa ne zaman sahip çıkacak?"

"ÇOCUKLARIMIZ BULUNANA KADAR BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kız çocuklarının kaçırılmasıyla ilgili sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulunan Kılıç, şöyle devam etti:

"Suçluların cesaret aldığı bir İçişleri Bakanı var, bunu göz ardı edemeyiz. Suç baronlarıyla boy boy fotoğraf çektiren, sosyal medyada trollük yapan, iftira ve yalanlarıyla Genel Başkanımıza laf yetiştirmekten başka derdi olmayan bir bakan var karşımızda. Bunlarla uğraşacağına işini yapsın. Lise çağındaki kızlarımız ne amaçla kaçırıldı? Arkasında kimler var? Bunları açığa çıkartmalıdır. Güvenlik konusunda devletin zafiyet gösterme, hata yapma lüksü yok. Hele ki kız çocuklarımız söz konusu olduğunda. Kaçırılan çocuklarımızdan biz umudumuzu kesmeyeceğiz. Çocuklarımız bulunana kadar da bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

ANKA / Güncel