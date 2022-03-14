SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI - Haberler

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SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEŞİKTAŞ'ta, evinin kapısı, tartıştığı eşi Yusuf Bazencir tarafından baltayla parçalanan Seval Bazencir, olayın ardından evini kapatarak kayıplara karıştı.

BEŞİKTAŞ'ta, evinin kapısı, tartıştığı eşi Yusuf Bazencir tarafından baltayla parçalanan Seval Bazencir, olayın ardından evini kapatarak kayıplara karıştı. Bazencir'in, telefonlara dahi çıkmadığı öğrenilirken, kırılan kapının ise yenilendiği görüldü.

Kuruçeşme'de, geçen çarşamba günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, telefonda tartıştığı karısı Seval Bazencir'in evine gitti. İçeri girmek isteyen Bazencir, karısının ret cevabı vermesinin ardından evin kapısına baltayla vurmaya başladı. Seval Bazencir, bunun üzerine 'Kadın Destek Uygulaması' (KADES) vasıtasıyla yardım istedi. Polis, kapıyı kırmaya çalışan Yusuf Bazencir'i yakalayarak gözaltına aldı. Tehdit-hakaret suçlamasıyla mahkemeye çıkan Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seval Bazencir, yaşananların ardından evini kapatarak kayıplara karıştı. Bazencir'in telefonlara dahi çıkmadığı öğrenildi. Baltayla parçalanan kapının ise yenilendiği görüldü.

SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI

SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI

SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahsun Kırmızıgül, Kuruçeşme, Güncel, Haberler

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