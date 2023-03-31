Seul Mobility Show Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
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GOYANG, 31 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin Goyang kentindeki KINTEX sergi salonunda Seul Mobility Show'u ziyaret eden insanlar, 31 Mart 2023. Cuma günü başlayan etkinlik 9 Nisan'a kadar sürecek.
GOYANG, 31 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin Goyang kentindeki KINTEX sergi salonunda Seul Mobility Show'u ziyaret eden insanlar, 31 Mart 2023. Cuma günü başlayan etkinlik 9 Nisan'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel