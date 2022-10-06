Seul'de Sergilenen Dev Plastik Ördek Ziyaretçilerin İlgi Odağı Güncel Haberler SEUL, 6 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen, Hollandalı sanatçı Florentin Hofman'ın tasarladığı plastik ördek heykelinin (Rubber Duck) fotoğrafını çeken bir adam, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) SEUL, 6 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen, Hollandalı sanatçı Florentin Hofman'ın tasarladığı plastik ördek heykelinin (Rubber Duck) fotoğrafını çeken bir adam, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güney Kore 6 Ekim Seul Güncel Haberler

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