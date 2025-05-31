Seul'de Metro Treni Yangınında 15 Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Seul'de Metro Treni Yangınında 15 Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
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Güney Kore'nin Seul şehrinde 5 numaralı metro hattında çıkan yangında 15 yolcu hastaneye kaldırıldı. Yangına sebep olan kişi kundaklama şüphesiyle tutuklandı.

SEUL, 31 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan bir metro hattında faaliyet gösteren bir trende yangın çıktı. Cumartesi günü yerel saatle sabah 8: 47 sularında 5 numaralı metro hattında çıkan yangın sonucu 15 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Polise ve görgü tanıklarına göre, meşale ile bir bidon taşıyan ve 60'lı ya da 70'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kişi yangına sebebiyet verdi. Yonhap Haber Ajansı, kundaklama şüphelisi şahsın polis tarafından tutuklandığını bildirdi.

Trende bulunan yolcular tahliye edilirken, olay yerindeki yangın söndürme çalışmaları ise tamamlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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