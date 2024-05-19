Seul'de düzenlenen sıra dışı uyku yarışması

SEUL, 19 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Yeouido Han Nehri Parkı'nda düzenlenen sıra dışı uyku yarışmasına katılanlar açık havada güneşin ve esintinin tadını çıkardı.

Başkent, vatandaşların dinlenmesine ve açık havada uyumanın keyfini yaşamasına yardımcı olmak için bu etkinliği düzenledi.