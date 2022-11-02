Seul'de Cadılar Bayramı İzdihamında Ölü Sayısı 156 Oldu

SEUL, 2 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seul Plaza'da kayıpların anısına kurulan platforma çiçek bırakan insanlar, 1 Kasım 2022.

Yetkililer Salı günü bir açıklama yaparak, Cumartesi gecesi Seul'ün Itaewon bölgesinde Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen izdihamda ölenlerin sayısının önceki gece daha da arttığını bildirdi.

İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı'na göre olayda en az 156 kişi öldü, 151 kişi de yaralandı.

Hükümet, trajedi nedeniyle 5 Kasım'a kadar bir haftalık ulusal yas ilan etti. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)