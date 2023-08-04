Seul'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 14 kişi yaralandı

SEUL, 4 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'un yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Seongnam kentinde Perşembe günü meydana gelen bıçaklı saldırıda 14 kişi yaralandı.

Yonhap haber ajansına göre, 23 yaşındaki bir erkek yerel saatle 17.59'da Seongnam'daki büyük bir mağazanın birinci ve ikinci katlarında gelip geçenlere 50 santimetreden uzun ölümcül kesici aleti rastgele savurmaya başladı.

Siyah bir kapüşonlu üst giyen ve şapka ile güneş gözlüğü takan şüpheli, mağaza içindeki 9 kişiyi yaraladı.

Şüpheli, bıçaklı saldırısını gerçekleştirmeden önce de arabasını mağazanın önündeki kaldırıma sürerek 5 yayaya çarptı ve yaralanmalarına neden oldu.

Yoğunluğun fazla olduğu saatlerde gerçekleşen olayda, saldırıya uğrayanlardan 12'si ağır yaralandı. 60 yaşlarında bir kadının ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yerel saatle 18.05 civarında olay yeri yakınlarında tutuklayan polis, saldırının motivasyonu ve koşulları hakkında soruşturma başlattı.¦