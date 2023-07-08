Seul'da Fukuşima Nükleer Atık Sularının Denize Tahliyesine Karşı Protesto

Güney Kore'nin başkenti Seul'da, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin radyoaktif özellikli atık sularının denize tahliye edilmesi planına karşı protesto düzenlendi. Protestocular, Seul'ün şehir merkezinde ellerinde pankartlarla yürüyüş yaptı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'da, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin radyoaktif özellikli atık sularının denize tahliye edilmesi planına karşı protesto düzenlendi.

Protesto, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Güney Kore yetkilileriyle, Fukuşima atık sularının salınmasındaki endişeler hakkında yaptığı görüşme sırasında gerçekleşti.

Protestocular, Seul'ün şehir merkezinde ellerinde "Fukuşima'nın nükleer atık suyunun denize tahliye edilmesini kınıyoruz." ve "Atık suların denize tahliyesine tüm kalbimizle karşı çıkıyoruz." yazan pankartlarla yürüyüş yaptı.

Tahliye hakkında suyun, karada muhafaza edilmesi gibi farklı çözüm yollarının olduğunu belirten Güney Kore Ticaret Sendikaları Konfederasyonu Sözcüsü Han Sang-jin, Japonya'nın söz konusu tahliyeyi gerçekleştirmesine izin vermenin "uluslararası bir suç" olacağını söyledi.

Grossi, dün Seul'deki Gimpo Havalimanı'nda, radyoaktif atık suyun tahliyesine karşı çıkan bir grup protestocuyla karşılaşmıştı.

Tahliyenin bu yaz başlaması planlanıyor

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren sıvı sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesisi işleten TEPCO şirketi, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı. UAEA raporunun, süreci hızlandırabileceği kaydediliyor.

Tepkiler

Önceki Suga Yoşihide hükümeti, santralde biriken atık suyun denize boşaltılması planını Nisan 2021'de duyurmuştu.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösteriyor.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.