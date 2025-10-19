SETEM 12. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (SETEM) 12. Olağan Genel Kurulu düzenlendi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, genel kurul, divan başkanlığına Mecit Beştepe, katip üyeliklere Müjgan Hasbal ve Vildan Tekin'in seçilmesiyle başladı.

SETEM'in faaliyet raporunu okuyan Mehmet Güleryüz, Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu'nun (SEF) kurulması ile ilgili telif hakları konusunda yeni bir kapının açıldığını belirterek, yurtdışı telif anlaşması yapılan ülkeleri açıkladı.

Türkiye'de sinema alanında telif hakları ile ilgili umut verici bir gelecek olduğunu aktaran Güleryüz, SETEM'in 2023-2025 faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Yapılan seçimle yönetim kuruluna Mehmet Güleryüz, Semih Kaplanoğlu, Hüseyin Karabey, Aysun Akyüz Mehdiabbas, Rıza Kıraç, Ensar Altay ve Orhan Koçak, denetleme kuruluna Hakan Salih Dikmen, Mehmet Bükülmez, Mustafa Bülbül seçilirken, teknik-bilim kuruluna Ayşe Teker Dereköylü, Nilgün Fırat, Uğur Deniz Terzioğlu, haysiyet kuruluna ise Mecit Beştepe, Ahmet Çadırcı ve Feza Sınar seçildi.

Yönetim Kurulunun kendi arasında yaptığı görevlendirmelerle de başkanlığa Mehmet Güleryüz, asbaşkanlığa Semih Kaplanoğlu, genel sekreterliğe Ensar Altay, saymanlığa Orhan Koçak layık görülürken, Hüseyin Karabey, Aysun Akyüz Mehdiabbas ve Rıza Kıraç da yönetim kurulu üyesi oldu.