SETA Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'ye Katkılarını Raporladı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)??????? Toplum ve Medya Direktörlüğü, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin sağladığı katkıları çok boyutlu bir çerçevede değerlendiren raporunu kamuoyuyla paylaşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, SETA Vakfı tarafından hazırlanan "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'ye Katkıları" başlıklı rapor, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma sürecine hem teorik hem uygulamalı bir zemin kazandırmayı hedefliyor.

SETA tarafından hazırlanan rapor, uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye sağladığı katkıları ekonomik, siyasal ve toplumsal açılardan ele alırken, öğrencilerin uyrukları, bulundukları iller, eğitim düzeyleri ve üniversite tercihleri gibi birçok değişkeni kapsamlı grafikler ve tablolarla analiz ediyor.

Raporda, Türkiye'nin bu alandaki politikalarını daha stratejik ve sürdürülebilir hale getirmek için somut önerilere de dikkat çekiliyor.

Ayrıca dünyada en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ülkelerdeki uygulamalar incelenerek, Türkiye'nin mevcut kapasitesini nasıl daha stratejik bir çerçeveye oturtabileceğine dair öneriler sunuluyor.

Programda paneller düzenlenecek

Raporun kamuoyuyla paylaşılacağı program, yalnızca bir rapor sunumuyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda devlet kurumları, akademi ve sivil toplumdan katılımcıların katkı verdiği çok sesli bir tartışma zemini oluşturacak.

Tanıtımda, yükseköğretim politikalarıyla doğrudan ilişkili kurum temsilcileri de SETA'nın ev sahipliğinde aynı masada buluşacak.

Programın açılış bölümünde, SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in uluslararası öğrenci meselesinde Türkiye'nin yumuşak gücü ve kamu diplomasisi aracı olarak önemini değerlendirmeleri beklenirken, raporun sunumunu SETA Toplum ve Medya Direktörü Prof. Dr. Faruk Taşcı gerçekleştirecek.

Programın panel oturumunda ise eğitim politikaları ve uygulamaları konusunda doğrudan sorumluluk taşıyan kurum temsilcileri söz alacak.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi ve SETA Araştırmacısı Prof. Dr. Yusuf Alpaydın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde, YÖK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Efe, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. M. Ali Bolat Türkiye ve uluslararası öğrenci konusu üzerine konuşma gerçekleştirecek.

Program, 20 Mayıs Salı günü SETA Vakfı'nın Eyüpsultan'daki binasında düzenlenecek.