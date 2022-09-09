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SESOB Başkanlar Kurulu toplandı

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SESOB Başkanlar Kurulu toplandı

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Serdivan ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan SESOB Başkanı Hasan Alişan, her yıl oda başkanlarıyla bir araya gelerek faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar hakkında görüş alışverişine önem verdiklerini aktaran Alişan, Ahilik Haftası'yla ilgili hazırlanan program hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yanı sıra Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da katıldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Serdivan Sakarya Alişan Güncel Haberler

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