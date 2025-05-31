SESOB Başkanı Hakan Demirgil Pazarcıları Ziyaret Etti

SESOB Başkanı Hakan Demirgil Pazarcıları Ziyaret Etti
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Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Cumartesi Pazarı'nda pazarcı esnafıyla bir araya gelerek kahvaltı yaptı, sorunlarını dinledi ve bayram hediyeleri dağıttı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Cumartesi Pazarı'nda faaliyet gösteren pazarcı esnafını ziyaret etti.

Pazarcılar Odası Başkanı Halil Şahin tarafından organize edilen programa, Zabıta Müdürü Nuri Çayır'la katılan Demirgil, esnafla kahvaltı yaptıktan sonra sorun ve taleplerini dinledi.

Seçildiği günden itibaren esnafının yanında olduğunu belirten Demirgil, "Oda başkanımız Halil Şahin'i kutluyorum. Esnafımızla kahvaltı yaparak sorunlarını dinledik. Esnafmızı ziyaret ederek, odamız tarafından hazırlanan bayram hediyelerimizi verdik. Vatandaşlarımıza da gül takdim ederek bayramlarını kutladık." ifadelerini kullandı.

Pazarcılar Odası Başkanı Şahin de zaman zaman üyelerle bir araya geldiklerini belirterek, "Bu organizasyona SESOB Başkanı Demirgil ve Zabıta Müdürü Çayır'ı davet ettik. Her zaman esnafın sorunlarıyla yakından ilgilenen Demirgil'e, pazarlardaki sorunların çözümünde sağlamış olduğu katkı için Belediye Başkanı Adem Uzun ve Çayır'a teşekkür ediyorum." dedi.

Çayır ise esnafla bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını vurgulayarak, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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