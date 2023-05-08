SESOB Başkanı Demirgil, EYT'de yapılan düzenlemenin esnafı sevindirdiğini belirtti

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, EYT'de yapılan düzenlemeyle esnafın da 7 bin 200 gün primle emekli olabileceğini bildirdi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Eyt'de yapılan düzenlemeyle esnafın da 7 bin 200 gün primle emekli olabileceğini bildirdi.

SESOB Başkanı Demirgil, yaptığı yazılı açıklamada, EYT düzenlemesiyle esnafların yaşadığı mağduriyetin sona erdiğini belirtti.

SSK ve Bağ-Kur arasında primlerde sıkıntı yaşandığını aktaran Demirgil, "Esnafımız 9 bin gün primi ödemek zorunda kalırken SSK'liler 7 bin 200 günde emekli oluyordu. Esnaflarımız kendi imkanlarıyla prim ödemesine rağmen SSK primlerinden daha fazla prim ödemek zorunda kalıyordu. Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'in bu konuda hükümet nezdinde yaptığı çalışmaların ardından esnafımızın mağduriyeti giderilmiştir. EYT düzenlemesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarlarımızın çalışma gün sayısının 7 bin 200 güne eşitlenmesi haberi teşkilatımızı sevindirmiştir." ifadelerini kullandı.