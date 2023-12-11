Seslerini Duyurmak İçin Başkent'e Gelen Emekliler: "Geçinemiyoruz. Açız. Çöp Bidonlarının Başında Kedilerden Köpeklerden Önce Emeklileri Görürsünüz"

Emekliler, insanca yaşam için dün Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelerek düzenledikleri mitingle iktidara sesini duyurmaya çalıştı. Emekliler, yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı’na anlattı. İzmir bademli köyünden gelen Sadık Yaradan, "7 bin 500 TL emekli maaşı alıyorum. Sağdan soldan hurda topluyorum. Oradan buradan eşya topluyorum satıyorum öyle geçiniyorum" dedi. En düşük emekli maaşı aldığını söyleyen Hüseyin Özkaynak ise "10 bin lira ev kiram var, çalışmak zorundayım. Aldığımız maaş bize yetmiyor. Ben servis şoförlüğü yapıyorum. Sabahın 6’sında çöp bidonlarının başında kedilerden köpeklerden önce emeklileri görürsünüz" diye konuştu. Yılmaz Hacımuratoğlu da yaşadıkları sıkıntıyı, “Sesimizi AKP iktidarına duyurmak istiyoruz. Açlık sınırında yaşıyoruz. Biz açız, artık yaşayamıyoruz. Buna tahammül edemiyoruz. 7 bin 500 lira yaşamak mümkün değil” sözleriyle ifade etti.

Haber : DİLAN KUTLU/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Emekliler, insanca yaşam için dün Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelerek düzenledikleri mitingle iktidara sesini duyurmaya çalıştı. Emekliler, yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. İzmir bademli köyünden gelen Sadık Yaradan, "7 bin 500 TL emekli maaşı alıyorum. Sağdan soldan hurda topluyorum. Oradan buradan eşya topluyorum satıyorum öyle geçiniyorum" dedi. En düşük emekli maaşı aldığını söyleyen Hüseyin Özkaynak ise "10 bin lira ev kiram var, çalışmak zorundayım. Aldığımız maaş bize yetmiyor. Ben servis şoförlüğü yapıyorum. Sabahın 6'sında çöp bidonlarının başında kedilerden köpeklerden önce emeklileri görürsünüz" diye konuştu. Yılmaz Hacımuratoğlu da yaşadıkları sıkıntıyı," Sesimizi AKP iktidarına duyurmak istiyoruz. Açlık sınırında yaşıyoruz. Biz açız, artık yaşayamıyoruz. Buna tahammül edemiyoruz. 7 bin 500 lira yaşamak mümkün değil" sözleriyle ifade etti.

Yurdun farklı bölgelerinden gelen binlerce emekli, pahalılaşan hayat şartlarına rağmen 7 bin 500 lira emekli aylığı ile geçinemediklerini duyurmak için Ankara'da düzenlenen 'Büyük Ankara Mitingi'nde bir araya geldi. En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını talep eden emekliler, 7 bin 500 TL ücretle geçinemediklerini dile getirdi.

İktidarın seslerini duymadığını söyleyen emekliler, "açız, geçinemiyoruz" diyerek meydanlardan ses yükseltti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler şunları söyledi:

"EMEKLİLERİN KÖK MAAŞI 3 BİN 5 BİN TL ARASINDA"

Çanakkale DİSK Emekli Sen Şube Başkanı İrfan Kütüklü: Bugün ülkemizde 9 milyon 800 bin emekli 7 bin 500 lira almaktadır. Kök maaşları 3 bin 400 ile 5 bin arasında olanları çoğunluktadır. Geri kalan 2 bin 500 lira hazineden karşılanmaktadır. Hazineden karşılanması yeni yılda yapılacak zamlarla yine 7 bin 500 lira almaya devam edeceklerdir. Bu emeklilerin aç kalması demektir. AKP döneminde aynı yıl çalışmış aynı primi ödemiş emekliler üç ayrı maaş almaktadır.

"İKİNCİ İŞ BULMAK ZORUNDA KALDIM"

Şükran Babur (İzmir Aliağa): 9 bin TL emekli maaşı alıyorum. Yaşamın ağır yükü omuzlarımıza bindirildi. Yetişemiyoruz yükümüz çok ağır. İkinci işimi bulmak zorundaydım, eşimle ikimiz aynı şekilde çalışıyoruz ev kiramız çok pahalı. Sadece ev kiramız 2 bin liradan 8 bin liraya çıktı.

"EMEKLİ OLDUĞUMDAN BERİ SÜREKLİ EYLEMLERDEYİM"

Ümit Paktaş (hemşire emeklisi): 14 bin lira emekli maaş alıyorum. Tamamen tükenmiş hissediyoruz çünkü emekliliğin bize vereceği sevinci bile yaşayamadık. Emekli olduğumdan beri 6 aydır sürekli eylemlerdeyim. Bütün masraflarımızı çocuklarımızı okutmak için kullandığımız için kendi hayallerimiz tamamen bitti. Sürekli alanlardayız ama iktidardan bir cümle bile alamıyoruz. Bizi kendilerine yük görüyorlar ama biz yük değiliz. Biz hak ettiğimiz çalışırken ödedik onlara.

"ÇÖP BİDONLARININ BAŞINDA KEDİLERDEN KÖPEKLERDEN ÖNCE EMEKLİLERİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Hüseyin Özkaynak: 7 bin 600 lira maaşım var 10 bin lira ev kiram var, çalışmak zorundayım. Aldığımız maaş bize yetmiyor, çocuklar da bize yardımcı olmaya çalışıyor. TÜİK Cumhurbaşkanının emrinde bununla da bizim maaşlarımızı açıklıyor. Alacağımız kök maaş eklendiği zaman yine açlık sınırının altında kalacağız. Ben servis şoförlüğü yapıyorum. Sabahın 6'sında çöp bidonlarının başında kedilerden köpeklerden önce emeklileri görürsünüz.

"HURDA TOPLUYORUM, SATIYORUM ÖYLE GEÇİNİYORUM"

Sadık Yaradan, (İzmir Narlıdere Bademler köyü): Benzinliklerde, tornacılıkta çalıştım 2005'ten bu yana emekliyim. 7 bin 500 TL emekli maaşı alıyorum. Sağdan soldan hurda topluyorum. Oradan buradan eşya topluyorum satıyorum öyle geçiniyorum. Sebze yiyebiliyorum et balık hayatta bulamam.

İbrahim Doğangül: Bugün insan hakları gibi emeklilerin hakları da uğruna mücadele verilerek kazanılmıştır. Pek çok emeklimiz bunun bir hak olduğunu düşünmüyorlar. Sadece Allah razı olsun hükümetimiz bize katkıda bulunuyor diye bakıyor aldığı emekli maaşına. Bugün ülkemizde 9 milyon 800 bin emekli 7 bin 500 lira almaktadır. Kök maaşları 3 bin 400 ile 5 bin arasında olanları çoğunluktadır. Geri kalan 2 bin 500 lira hazineden karşılanmaktadır. Hazineden karşılanması yeni yılda yapılacak zamlarla yine 7 bin 500 lira almaya devam edeceklerdir. Bu emeklilerin aç kalması demektir. AKP döneminde aynı yıl çalışmış aynı primi ödemiş emekliler üç ayrı maaş almaktadır.

"ÇAY İÇMEYE GİTTİK, 20-30 TL DEDİLER İÇEMEDEN GERİ DÖNDÜK"

Saim Aydın (Artvin-Hopa): Türkiye'nin en bölgesi Artvin'den geliyoruz. 11 saatte geldik. Biz sesimizi meclistekilere duyurmak bizi yönetenlere seslenmek için geldik. Ben de 7 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Emekli olduğumda asgari ücretin iki kadar maaş alıyordum ama şimdi asgari ücret bizden alıyor. Simitin 10 lira çayın 20 lira olduğu dönemden geçiyoruz. Biz bugün Ankara'da çay içmeye gittik 20 lira 30 liradan bahsettiler içemeden geri döndük. Emeklileri fazla yaşayan grup olarak görüyor iktidar bize verdikleri paranın fazladan cebinden çıktıklarını sanıyorlar.

"AÇLIK SINIRINDA YAŞIYORUZ"

Yılmaz Hacımuratoğlu: Sesimizi AKP iktidarına duyurmak istiyoruz. Açlık sınırında yaşıyoruz. Biz açız, artık yaşayamıyoruz. Buna tahammül edemiyoruz. 7 bin 500 lira yaşamak mümkün değil. 25 yıl hizmet ettim bize reva görülen 7 bin 500 lira. Bugün Ankara'da bir çay içmek için 1,5 saat gezdik 20-40 TL çay dediler.

Mehmet Şerif Özdemir: Bizim sadece istediğimiz şey sloganımızda gizli. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bu kadar basit. İki çocuk okutuyorum, bu kadar basit.

"EMEKLİLERİN PARTİSİNİ KURDUK"

Türkiye Emekliler Partisi Genel Başkanı Metin İmer: "Sermaye güdümlü partiler halka umut olmadığı için emeklilere sahip çıkmadığı için biz partiyi kurma gereksinimi duyduk. Bizim şu anda hayat şartlarından zam talebimiz sendikaların aksine 50 bin lira ocak ayı zam talebimiz budur. Günümüzde emekli doktora gidiyor, Katkı payı veriyor ilaç payı… Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Şirketlerin borcu silinirken emekliler saraya yük oluyor. Türk Tarih Kurumu'na 22 milyon para harcanıyor ama emekliye gelince yok.