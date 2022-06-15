Sesi Görenler, İngiltere'yi 2-0 yenerek finale yükseldi - Haberler

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Sesi Görenler, İngiltere'yi 2-0 yenerek finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sesi Görenler, İngiltere'yi 2-0 yenerek finale yükseldi

İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere'yi penaltı atışları sonucunda 2-0 yenerek finale yükseldi.

İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere'yi penaltı atışları sonucunda 2-0 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde, Sesi Görenler, İngiltere'yle karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibini penaltılarla 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İtalya'daki IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkıp İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeyi garantileyen milliler, bugün de finale yükselerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na direkt olarak katılma hakkı da elde etti. Sesi Görenler Milli Takımı, daha önce bir kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmış, iki kez de Paralimpik Oyunları'na katılmayı başarmıştı.

A Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 9-0 yenen, ikinci karşılaşmasında Fransa'ya 2-1 mağlup olan Sesi Görenler Milli Takımı, üçüncü müsabakasında Yunanistan'ı 3-0 yenmiş, gruptaki son maçında da organizasyona ev sahipliği yapan İtalya'yı 1-0'lık skorla geçmişti. Milliler, son olarak bugün B Grubu'ndan gelen İngiltere'yle oynadığı yarı finali de penaltı atışları sonunda kazanarak finaldeki yerini aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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