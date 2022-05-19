Ses kalitesini artıran gizli iPhone özelliği! - Haberler

Pek çok iPhone, iPad ve Mac kullanıcısı, FaceTime aracılığıyla yaptıkları görüşmelerde ses kalitesinin WhatsApp ve normal şebekeden çok daha iyi olduğunun farkında. Fakat ses kalitesini artıran gizli bir iPhone özelliği sayesinde internet üzerinden yapılan tüm görüşmeleri bu seviyeye çıkarmak mümkün.

Gizli iPhone özelliği: Ses Yalıtımı!

Çok fazla kullanıcının varlığının farkında bile olmadığı gizli iPhone özelliği Mic Mode – Mikrofon Modu olarak geçiyor. iOS 15, iPadOS 15 veya macOS Monterey ile üzeri sürümleri kullanan tüm cihazlar (Uzamsal Sesi destekleyen her şey Ses Yalıtımı'nı da destekliyor gibi görünüyor.) bu özelliği kullanabiliyor.

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Tabii bu özelliği cihaz içerisinde arayarak bulmak ve aktif hale getirmek biraz zor. Zira Apple bazı önemli ayarları alışagelmedik yerlere koyduğu için geçtiğimiz yıl çok eleştiri aldı. Fakat nasıl aktif edebileceğinizin tüm adımlarını aşağıda paylaşıyoruz..

İlk olarak bu ayarı açmak için bir görüşme içerisinde olmanız gerekiyor.

Daha sonra ekranın sağ üst tarafından aşağıya doğru çekerek Kontrol Merkezi'ne erişin.

Ardından sağ üst tarafta yer alan Mic Mode – Mikrofon Modu butonuna tıklayın.

Karşınıza seçili olarak Standart gelecek.

Burada eğer Voice Isolation – Ses Yalıtım özelliğini seçerseniz etrafınızda bulunan tüm gürültüyü keserek sizin sesinizi daha net ve yüksek bir şekilde karşıya aktaracaktır.

Fakat Wide – Geniş Spectrum özelliğini seçerseniz, bunun tam aksi bir şekilde dış sese daha fazla odaklanacaktır. Bu sayede toplantı veya konser gibi ortamlarda etrafınızda olup biteni de karşı tarafa duyurabilirsiniz.

Buna ek olarak, eğer görüntülü görüşme yapılmasına izin veren bir uygulama kullanıyorsanız, Mik. Modu'nun hemen solunda bulunan Video Efekti'ni aktif ederek görüntünüzü Portre Modu ile karşı tarafa aktarabilirsiniz.

Not: Hem Video Efekti hem de Mik. Modu'nu sizin için test ettiğimizi ve gözlemlediğimiz kadarıyla düzgün çalıştığını belirtelim.

Fakat standart operatör üzerinden yapılan telefon görüşmelerinde bu özelliği kullanamayacağınızı belirtelim. Fakat ilerleyen dönemde Wi-Fi aramaları konusunda bir destek sunulabilir. Ancak yine de bir çok uygulamaya bu destek sunuldu.

Özellikle bir iPhone kullanıcısıysanız Instagram'dan Snapchat'e kadar pek çok uygulamayla entegre bir şekilde çalışabiliyor. Fakat iPadOS ve macOS tarafında henüz aynı oranda bir destek sunulmadığını belirtelim.

Ancak FaceTime ve Zoom benzeri temel uygulamalar her platformda sorunsuz sonuç veriyor. Ayrıca tüm işletim sistemleri için sunulan bu özelliği destekleyen uygulama sayısının da her geçen gün artacağını söyleyelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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