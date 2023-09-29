Ses İzmir Şubesi, Hastanelerdeki Yemekleri Simit Ayranla Boykot Etti: "Sunulan Yemekler Sağlık Emekçilerinin Ağır Çalışma Koşullarının İhtiyacını...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, hastanelerde verilen yemekleri sağlıksız ve kalitesiz olduğu gerekçesiyle simit ayran dağıtarak boykot etti. SES İzmir 2’nolu Şube yöneticisi Fatih Özbilgi, “Sektörde adeta tekelleşen belirli yemek firmaları tarafından yetersiz ve nitelikten çok uzak bir biçimde sunulan yemek ve beslenme hizmetleri sağlık emekçilerinin ağır çalışma koşullarının ihtiyacını karşılamamaktadır” dedi.

KERİM UĞUR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, hastanelerde verilen yemekleri sağlıksız ve kalitesiz olduğu gerekçesiyle simit ayran dağıtarak boykot etti. SES İzmir 2'nolu Şube yöneticisi Fatih Özbilgi, "Sektörde adeta tekelleşen belirli yemek firmaları tarafından yetersiz ve nitelikten çok uzak bir biçimde sunulan yemek ve beslenme hizmetleri sağlık emekçilerinin ağır çalışma koşullarının ihtiyacını karşılamamaktadır" dedi.

SES'in ülke genelinde yaptığı eş zamanlı eylem kapsamında İzmir'de de sağlık emekçileri, sağlıksız ve kalitesiz olduğu gerekçesiyle hastane yemeklerini boykot etti. İzmir Şubesi üyeleri, kentte örgütlü oldukları hastanelerin bahçelerinde "Emekçi Sofrası" kurdu; sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarına simit ayran dağıttı.

Alsancak Devlet Hastanesi'nde bir araya gelen sağlık çalışanları "Hastanelerde yemekler şirket eliyle değil sağlıklı, kaliteli ve doyurucu olarak kamu eliyle verilmelidir" yazılı pankart açarak ellerinde "Sağlıklı yemek hastanın da çalışanın da hakkıdır", "Hastanemizde doyurucu miktarda sağlıklı yemek çıksın", "Yemekhanelerde özelleştirmelere son verilsin", "Nöbetlerde gece kahvaltısı doyurucu miktarda verilsin", "Yemekte taşeron şirkete hayır", "Sağlıklı ve doyurucu beslenme haktır! Boykot var" yazılı pankartlar taşıdı.

Sağlıkçılar adına basın açıklamasını SES İzmir 2'Nolu Şube Yöneticisi Fatih Özbilgi okudu. Özbilgi, şunları söyledi:

"Genellikle evinde de yeterince beslenemeyen sağlık ve sosyal hizmet emekçileri uzun saatler ve artan iş yükü koşullarında iş yerinde de iyi beslenememektedir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş yerlerinde yeterli ve dengeli beslenmesi en temel çalışma haklarından olmasına rağmen bu hakları yıllarca gasp edilmiş ve pandemi döneminde yeterli ve dengeli beslenme olanakları tamamen ortadan kalkmış, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe üniversitelerinde yemek ve beslenme hizmetlerinin maliyeti arttıran bir kalem olarak ele alınması basına ve kamuoyuna yansımıştır. Sağlığı koruması gereken kurumlarda bile yeterli ve dengeli beslenme koşullarının sağlanamaması ülkenin diğer emekçilerinin ve klinikte yatarak tedavi olan hasta ve refakatçilerin beslenme koşullarının da irdelenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ DEĞERSİZLEŞTİRME VE YOK SAYMA EĞİLİMİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR"

Sağlık emekçilerinin mali ve özlük hakları ihlal edilip emekleri sömürülürken bir taraftan hastane yönetimi/idarecilerinin hastanelerin ekonomik darlıktan çıkış yolu olarak yemeklerden tasarruf etme eğiliminde olmaları ya da eksiklikler ve taleplere karşı duyarsız kalmaları sağlık emekçilerini değersizleştirme ve yok sayma eğilimini ortaya koymaktadır. Bu eğilim gıda fiyatlarındaki artışla birlikte sağlık emekçilerine çalışırken protein değeri, içindeki kurtlardan ibaret olan adete ortaçağ koşullarında emekçilere reva görülen beslenme koşulları dayatmasına dönüşmüştür. SES olarak bu sorunu görünür kılmak için daha önce de eylemler, anketler, imza kampanyaları örgütledik. Konuyla ilgili olarak Diyarbakır şubemiz boykot düzenlemiş ve mafyalaşan yemek şirketleri iş yeri temsilcimizi yemekhanede silahla yaralanmıştı. Yine çeşitli illerde bu soruna dikkat çekmek isteyen temsilcilerimiz, yemek firmaları tarafından tehdit edilmişlerdi. Bu gelişmeler olurken Sağlık Bakanlığı gözünü kulağını kapatmış şu an olduğu gibi izlemekle yetinmişti. Bu sessizliği, vurdumduymazlığı yemekhaneleri boykot ederek bozuyor ve tüm halkımızın sorunun giderilmesi için bizi desteklemesini bekliyoruz.

"YEMEK HİZMETİ ESKİDEN OLDUĞU GİBİ KAMU TARAFINDAN SUNULMALIDIR"

Sorunun asıl nedeni yemekhane hizmetlerinin kamusal olmaktan çıkarılmasıdır. Sektörde adeta tekelleşen belirli yemek firmaları tarafından yetersiz ve nitelikten çok uzak bir biçimde sunulan yemek ve beslenme hizmetleri sağlık emekçilerinin ağır çalışma koşullarının ihtiyacını karşılamamaktadır. Çeteleşen, tekelleşen bu firmaların ihale yolsuzlukları iki hafta önce yayınlanan Sayıştay raporunda 15 sayfalık bir bölümde yer almıştı. Bu nedenle bizlerden alınan vergilerle karlarına kar katarken bizi aç bırakan özel sektörce sunulan yemek ve beslenme hizmetleri eskiden olduğu gibi kamu tarafından sunulmalı ve aşağıdaki taleplerimiz karşılanmalıdır."

TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Sağlıkçılar taleplerini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde 'işyerinde verilen yemekler çalışanların çalıştıkları işe göre gereksinim duydukları enerjinin yarısını karşılayacak yeterlilikte olmalıdır' kuralına uygun düzenlenmelidir. Hastanelerde yemek hizmetleri, kar amacı güden özel şirketlerin elinden alınarak devlet eliyle verilmelidir. Yemekhanede özel şirkette çalışan tüm taşeron işçilerin, kadrolu güvenceli istihdamları sağlanmalıdır. Hijyen kurallarına uygun, yeterli miktarda, kaliteli sağlıklı öğünler çıkarılmalıdır. Hastalara, hastalıklarına uygun çeşitlilik ve doyurucu miktarda öğünler olmalıdır. Hastaların kullandığı çatal kaşık ve tabaklar; sağlıksız yemekte kırılan plastikler değil sağlık koşullarına uygun olanlardan olmalıdır. Radyasyonlu alanlar gibi ağır ve tehlikeli yerde çalışan sağlık emekçileri için diyetisyen ve çalışan temsilcileri ile ortak ara öğün de içeren diyet listeleri düzenlenmelidir. Hastanelerde çalışanların ve hastaların içme suyu sorunu çözülmeli ve kliniklere su arıtma cihazları konulmalıdır. Kişiye özel vegan ve vejetaryen diyetler yapılmalıdır"