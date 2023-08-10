SERVİSÇİLER ZAMDAN MEMNUN

UKOME'de alınan zam kararı sonrası İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, En azından servis araçlarımıza toplu ulaşımın 10 puan üstünde tarife artışı almak teselli oldu bizim için dedi. Sinar, Biz velilerimizi düşünerek de bir tarife yaptık aslında. Velilerimizi de zorlamak istemedik. Biliyorsunuz 790 liraydı geçen ilk kilometre dilimimiz. Bu sene bin 300 lira oldu. En uzak mesafe 23-25 kilometre 3 bin 40 lira oldu. Tabi bunlara artı yüzde 35 de rehber personel ücretleri ilave edilecek diye konuştu.

Dün gerçekleşen UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam kararı alınmıştı. Taksi, minibüs ve servislerin ücret tarifelerinde, farklı oranlarda düzenlemelere gidilmişti. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROF) Başkanı Günhan Sinar, zam oranının sektöre ve esnafa etkilerini değerlendirdi. Bazı servisçiler, yeni ücret tarifesinin maliyetleri karşılamadığını iddia ederek, şikayetlerini dile getirdi.

TOPLU ULAŞIMIN 10 PUAN ÜSTÜNDE TARİFE ARTIŞI TESELLİ OLDU BİZİM İÇİN

UKOME'den çıkan zam kararından sonra ücret tarife değişikliğini değerlendiren Sinar, Bizim yüzde 82 okul tarafında bir artış teklifimiz vardı. Personel tarafında da biliyorsunuz yüzde 200, oradaki durum daha farklı, yüzde 200 oranında bir artış teklifi. Yüzde 82 yerine, yüzde 60 oranında bir tarife artışı sağladık. İlk dilimde 0-1 km dediğimiz ilk indi bindi dediğimiz dilimde de yüzde 65 oranında bir artış geldi. Tabii ki içinde bulunduğumuz şartlar ortada. Tabii ki yüzde 82 de olsa belki yetmeyecekti. Meslektaşlarımız akaryakıt, şoför paraları, rehber personel giderleri, lastik, sigorta, kasko, biliyorsunuz MTV'yi iki kez ödüyoruz. Bunlardan dolayı ekonomik olarak mağdur durumdalar ama biz fedakarlık yaparak İstanbul halkına, vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. En azından servis araçlarımıza toplu ulaşımın on puan üstünde bir tarife artışı almak da bir teselli oldu bizim için şeklinde konuştu.

SERVİS ESNAFININ KONTAK KAPATMASIYLA TÜRKİYE'DEKİ AKARYAKIT SORUNU HALLOLACAKSA KAPATALIM

Sinar, Şimdi özellikle bize meslektaşlarımız da soruyor, basın yayın kuruluşları da soruyor. Akaryakıt artışları bu, kontak kapatacak mısınız Şimdi ülkemiz bir ekonomik darlıktan, zorluktan geçiyor. Burada hep birlikte omuz omuza bu ekonomik darlığı, sıkıntılarımızı atlatacağız. İstanbul servis esnafının kontak kapatmasıyla Türkiye'deki akaryakıt sorunu hallolacaksa biz kapatalım, halledelim. Yani bu kadar kolaysa. Tabii ki böyle bir şey olmadığı ortada. Yalnız bizim personel kısmında sıkıntılarımız var. Personel taşımacılığı yapan 4-5 tane büyük firma. Bunlar tarife artışlarını meslektaşlarımıza yansıtmıyorlar. Yani işte ekonomik zorluklar, enflasyon, akaryakıt artışları; biz bunun karşılığında tarife artışlarıyla, bunları tedavi etmeye çalışıyoruz. İşte bu büyük şirketler benim meslektaşlarımı yanlarında sözleşmeyle çalıştırıyorlar. Bunlar bu artışları, tarife artışlarını sağlamazlarsa personel kısmında bu şirketlerden çıkış vermeyi düşünüyoruz. Bu şirketlere de geçen gün bir uyarı yaptık. Lütfen dedik, bu tarife artışlarını meslektaşlarımızın asgari düzeyde rasyonel şekilde geçimlerini sağlayacak, kendilerine ücretleri ödeyin yoksa aksi takdirde personel kısmında söylemimiz sert ifadelerini kullandı.

BU SENE DE BİR SIKINTI YAŞANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Günhan Sinar, Şimdi İstanbul'da 59 bin tane plakalı servis aracı var. Geçen sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre 25 bin servis aracı okul tarafında hizmet vermiş. Yani bizim araç filomuz Türkiye'nin yarısı. Yani, Türkiye'nin yarısında olan araç sayısı kadar İstanbul'da araç sayısı var. Geçen sene de biliyorsunuz konuşulmuştu. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu sene de bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Biz velilerimizi düşünerek de bir tarife yaptık aslında. Velilerimizi de zorlamak istemedik. Biliyorsunuz 790 liraydı geçen ilk kilometre dilimimiz. Bu sene bin 300 lira oldu. En uzak mesafe 23-25 kilometre 3 bin 40 lira oldu. Tabi bunlar artı yüzde 35 de rehber personel ücretleri ilave edilecek dedi.

BİZİ KARŞILAMIYOR AMA VELİLERİ DE DÜŞÜNÜYORUZ

Servis şoförü Hüseyin Göktürk, Yüzde 60'a çıkan zam aslında bizi karşılamıyor ama burada velileri de düşünüyoruz. Şoför ücretleri, hostes ücretleri, yani birçok şey üç dört katına çıktı. Yani burada biz de zorlanıyoruz ama velilerimiz de zorlanacak biraz. Şu anda zararına değil ama kafa kafaya çalışıyoruz. Kendi arabasında çalışanlar için sıkıntı yok ama şoför olarak çalışanlar için sıkıntı var dedi.

YETKİLİLERDEN, ODAMIZDAN FİYATLARIN DAHA DA YÜKSELMESİNİ İSTİYORUZ

İki servis aracına sahip olduğunu belirten Selçuk Korkmaz ise, Şu anda gelen zamlardan memnun değiliz. Yapılan zamlardan da memnun değiliz. Tamamen maliyetine çalışıyoruz. Giderlerimiz çok yükseldi. Mazota her geçen gün zam geliyor. Bunlarla uğraşıyoruz. Yetkililerden, odamızdan daha da fiyatların yükselmesini istiyoruz. Tabii bu maliyetler yükseldikçe biz de kontak kapatma eylemine gidebiliriz. 2 aracım var, 1'i personel 1'i okul taşımacılığı yapıyor ama geçen yıla kadar okul taşımacılığı yapıyordum, bu saatten sonra okul taşımacılığını çok yapmak istemiyorum. Çünkü okulun hem zahmeti fazla hem üzerimizde rehber, şoför, hem muayeneye giderken çok fazla teferruattan geçiyor, hem de 9 ay üzerinden ücret alıyoruz, fiyatları da çok düşük ifadelerini kullandı.