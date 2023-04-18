SERVİS ŞOFÖRÜNÜN CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İLERİ SÜRÜLEN 'CESUR' KÖPEK BULUNDU

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde servis otobüsü şoförü O.Ü.'nün cinsel saldırısına uğradığı ileri sürülen ve sonrasında bulunamayan 'Cesur' adlı köpek, dün gece hayvanseverler tarafından sokakta bulundu. Köpeği bulan hayvanseverlerin sevinç çığlıkları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, 14 Nisan'da saat 23.30 sıralarında Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten sigara alan servis otobüsü şoförü O.Ü., iddiaya göre; parkta yatan 3 köpekten 1'ini sürükleyip, araca aldı. Kaybolan köpeği fark eden hayvan aktivistleri, çevredeki kameralardan köpeğin servis otobüsüne alındığını tespit etti. İki gün sonra servis şoförü O.Ü., yeniden bölgeye geldi. O.Ü.'yü tanıyan hayvan aktivistleri, köpeği geri getirmesini istedi. O.Ü. ise geri getireceğini belirtip, telefon numarasını verip ayrıldı. Ancak O.Ü. geri dönmedi. Köpeği servis aracına bindirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından O.Ü. gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf ettiği kaydedilen O.Ü., işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan O.Ü.?ye, ev hapsi ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

CESUR DÜN GECE BULUNDU

Cesur'u bulmak için arayışlarını sürdüren hayvan aktivistleri, dün saat 22.30 sıralarında köpeği Gebiz Mahallesi'nde buldu. Köpeği gören hayvanseverlerin sevinç tepkileri cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün geceyi bir hayvanseverin evinde geçiren köpeğin, sağlık kontrollerinin yapılacağı öğrenildi.