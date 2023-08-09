Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis otobüsünden inerek yolun karşısına geçmekte olan otel çalışanı, motosikletin çarpması sonucunda yaralandı. Motosiklet sürücüsü, yayanın otobüsün önünden iki aracın arasından aniden önüne çıktığını, frene basmasına rağmen çarpılmasına engel olamadığını söyledi. Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Sanayi Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; yan yolda Alanya istikametine seyir halindeki Muharrem San'ın kullandığı plakasız motosiklet, Süleyman Bedel'in kullandığı 07 J 74628 plakalı otel servisinden indikten sonra, yolun karşısına geçmekte olan otel çalışanına çarptı. Kazada yaralanan otel çalışanı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 'Motosikletin ve sürücüsünün hiç bir evrakı yok' Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan sorgulamada kazaya karışan motosikletin plakasının, sigorta ve muayenesinin bulunmadığı motosikletin ruhsatının da olmadığı, motosiklet sürücüsünün de ehliyetinin olmadığını belirlendi. Motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine toplam 19 bin 438 TL para cezası uygulanırken motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Aniden önüme çıktı Kazaya karışan motosiklet sürücüsü, kendisinin normal yolunda yavaş olarak ilerlediğini belirterek 'Otobüsü solladığım sırada otobüsün önünden 2 aracın arasından yaya bir anda önüne çıktı. Tüm çabama rağmen kurtaramadım ve ayağına çarptım' dedi. Servis otobüsünün şoförü ise, kazanın olduğu yerde yolcu indirilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine 'Trafik sıkıştı, araçlar durdu. Bende bunu fırsat bilip indirdim' dedi.

Servis otobüsünden inip yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis otobüsünden inerek yolun karşısına geçmekte olan otel çalışanı, motosikletin çarpması sonucunda yaralandı. Motosiklet sürücüsü, yayanın otobüsün önünden iki aracın arasından aniden önüne çıktığını, frene basmasına rağmen çarpılmasına engel olamadığını söyledi.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Sanayi Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; yan yolda Alanya istikametine seyir halindeki Muharrem San'ın kullandığı plakasız motosiklet, Süleyman Bedel'in kullandığı 07 J 74628 plakalı otel servisinden indikten sonra, yolun karşısına geçmekte olan otel çalışanına çarptı. Kazada yaralanan otel çalışanı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Motosikletin ve sürücüsünün hiç bir evrakı yok"

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan sorgulamada kazaya karıyan motosikletin plakasının, sigorta ve muayenesinin bulunmadığı motosikletin ruhsatının da olmadığı, motosiklet sürücüsünün de ehliyetinin olmadığını belirlendi. Motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine toplam 19 bin 438 TL para cezası uygulanırken motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Aniden önüme çıktı

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü, kendisinin normal yolunda yavaş olarak ilerlediğini belirterek "Otobüsü solladığım sırada otobüsün önünden 2 aracın arasından yaya bir anda önüne çıktı. Tüm çabama rağmen kurtaramadım ve ayağına çarptım" dedi. Servis otobüsünün şoförü ise, kazanın olduğu yerde yolcu indirilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine "Trafik sıkıştı, araçlar durdu. Bende bunu fırsat bilip indirdim" dedi.