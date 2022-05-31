SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ KAZADA YARALANAN GAMZE, 19 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Haberler

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan servis otobüsünün, karayolunda park halinde duran demir profil yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan bir çocuk annesi Gamze Karabulut (34), tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 11 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Turgutlu ilçesinden, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan Fuat Dündar yönetimindeki 45 J 6405 plakalı servis otobüsü, Turgutlu-Manisa kara yolunun Nif Çayı mevkisinde sürücüsü Hamit Kılıç'ın yolun sağ tarafına park ettiği 45 LT 905 plakalı demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda sağlık ve polis ekibinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ ÖLDÜ, 44 KİŞİ DE YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kazada otobüste evli ve 3 çocuk babası Kamuran Alan (38) olay yerinde, 2 çocuk annesi Nuray Taş (32) ise bir gün sonra tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi, 44 kişi de yaralandı. Servis otobüsünün çarptığı demir profil yüklü kamyonun sürücüsü Hamit Kılıç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kazada yaralanan servis otobüsünün sürücüsü Fuat Dündar'ın da hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

19 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNE YENİK DÜŞTÜ

Feci kazada ağır yaralanan 1 çocuk annesi Gamze Karabulut (34) ise tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 19 günlük yaşam mücadalesini kaybetti. Acı haberi alan Karabulut'un yakınları yasa boğuldu. Karabulut'un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. Karabulut'un hayatını kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel