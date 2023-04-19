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SERVİS OTOBÜSÜ TARLAYA UÇTU, 3 İŞÇİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 31 KİŞİ YARALANDI

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ESKİŞEHİR'de kamyon fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

ESKİŞEHİR'de kamyon fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yan yatan otobüsteki 3 işçi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

DHA Güncel Haberler

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