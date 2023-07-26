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Servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otobüs ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otobüs ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ahmet Koyunyönetimindeki 16 SLE 11 plakalı otomobil aynı yöne seyreden sürücü Enver Dağhanyönetimindeki 16 S 6951 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel

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