SERVİS MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 13 YARALI

Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında işçi servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Karamanlı- Yeşilova karayolu Bağlıorman mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Yaşar C. (56) yönetimindeki 15 ABT 826 plakalı tarım işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile Fatih Tolga S. (27) yönetimindeki 34 GDY 199 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte işçi servisinde bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karamanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Fatih Tolga S. ile Cemile S., Fatma T. ve Aliye B. ilk tedavilerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cemile S.'nin ayağındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)