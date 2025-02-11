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Servis Minibüsünün Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Servis Minibüsünün Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, servis minibüsünden indikten sonra aracın çarpması sonucu 6 yaşındaki Y.E.K hayatını kaybetti. Minibüs şoförü gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, indiği servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Ali D. İdaresindeki 42 K 6064 plakalı servis minibüsü Taraşçı Mahallesi'nde bulunan kurstan 6 yaşındaki Y.E.K'yi alarak baraj yolundaki evine getirdi.

Minibüsten inen çocuk, bu sırada hareket eden aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Servis şoförü tarafından minibüsle Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü Durmuş Ali D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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