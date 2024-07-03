Servis midibüsü kazasında 2 kişinin ölümüne neden olan sanıkların cezası talep edildi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kullandığı servis midibüsüyle kaldırımda yürüyen Ayfer Başkurt (35) ve kızı Nur Eylül Başkurt'a (6) çarpıp ölümüne neden olan Ümit Orhan ve şirket yetkilisi R.K.'nin yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı, araçta fren arızası olduğunu, bunun da bakım eksikliğinden kaynaklandığını belirterek 2 sanığın 'Taksirle ölüme neden olma' suçunda 15'er yıla kadar hapsini talep etti. Kazada yaralanan servis midibüsündeki 5 işçinin ise sanıklardan şikayetçi olmadığı bildirildi.

Kaza, 15 Eylül 2023'te sabah saatlerinde Gölcük ilçesi Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde meydana geldi. Ümit Orhan yönetimindeki 41 P 9013 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, rampa inerken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayfer Başkurt ve kızı Nur Eylül Başkurt'a çarpıp devrildi. Anne Başkurt olay yerinde kızı ise hastanede hayatını kaybetti. Midibüs şoförü Ümit Orhan, işçiler K.A., H.G., Ö.Y., H.Y. ve P.K. da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Anne ve kızın cenazeleri, aynı ilçedeki 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YARALI İŞÇİLER ŞİKAYETÇİ OLMADI

Şoför Ümit Orhan ve şirketin yetkilisi R.K., kaza sonrası gözaltına alındı. Ümit Orhan tutuklanırken, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaralanan servisteki işçiler K.A., H.G., ÖY., H.Y., ve P.K., şikayetçi olmadı.

'HİDROLİK SİSTEMİNDE PATLAK VAR'

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Orhan ve R.K. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmada tutuklu sanık Ümit Orhan, tutuksuz sanık R.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Orhan'ın avukatı yaptığı savunmada aracın hidrolik sisteminde patlak olduğunu, müvekkilinin sürüş tekniği ile son ana kadar gayret gösterdiğini söyledi. R.K.'nin avukatı ise müvekkilinin kusuru olmadığını belirterek, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

'17 METREYE YAKIN FREN İZİ VAR'

Başkurt ailesinin avukatı 17 metreye yakın fren izi olduğunu söyledi. Avukat, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Müvekkilimizin eşi ve çocuğuna çarparak vefatına neden oluyor. Gerekli hızını ayarlamadığı ve kontrollü gitmediği bellidir. 17 metreye yakın fren izi var. Müvekkilimin ailesine çarparak öldürmüş, devamında da duvara çarpmak suretiyle durabilmiştir. Bununla ilgili Yargıtay kararları vardır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararında belirtildiği üzere meskun mahallelerde hız sınırını aşma eyleminin bilinçli taksir kapsamında kaldığı belirlendiğinden olayda da bu durumun değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, aracın 2008 model olmasına dikkat çekerek, midibüsteki fren arızasının bakım eksikliğinden kaynaklandığını, aracın bakım ve onarımından sorumlu ilgili şirket yetkilisi R.K.'nin meydana gelen kazanın oluşumunda asli kusurlu olacağını belirtti. Savcı, tutuklu sanık Ümit Orhan ile ilgili de kavşağın da bulunduğu iniş eğimli tehlikeli virajın olduğu yolda, aracının teknik özelliklerini de dikkate alarak uygun vitesle aracı kullanıp, aracın gösterge panellerini kontrol ederek seyrini sürdürmesi, aracın frenleme etkisinin zayıfladığını hissettiğinde de zamanında kademeli olarak imdat frenini kullanması gerekirken, bu hususlara riayet etmediği için olayda tali derecede kusurlu olduğunu ifade etti. Savcı, 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü ve şirket yetkilisi hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçu kapsamında 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

'KAZANIN MEYDANA GELMEMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM'

Duruşmada söz verilen sanık Ümit Orhan, "Rampaya en fazla 35 kilometre hız ile geldim. Rampadan inerken ortalarında fren boşaldı. Fren boşaldıktan sonra araç zaten hızlanmaya başladı. 90 derece viraj var, düz gitsem uçuruma gideceğim. Rampanın ortasında frenin boşaldığını hissettim ve imdat frenini çektim, bu yüzden 18 metre fren izi oldu. Orada zaten hızlı gitmemim imkanı yok. Ben kazanın meydana gelmemesi için elimden geleni yaptım. Olay, fren boşalmasından kaynaklı meydana geldi. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme, aracın sahibine teslim edilmesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.