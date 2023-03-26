Servis kazasında kızını kaybeden anne: Bir hayatı karanlığa gömdüler

Kaza, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kullandığı 67 AT 873 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü ile 18 öğrenci yaralandı. Kalp krizi de geçiren sürücü Bayrak, tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, 29 Aralık'ta tutuklandı. Fikret Bayrak, Ramazan Atmaca ve baba Müslüm Atmaca hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Sanık avukatlarının itirazı ile tutuklu bulunan Bayrak ile Atmaca, 14 Mart'ta tahliye edildi. Hayatını kaybeden lise öğrencisi Büşra Akın'ın ailesi ise avukatları Osman Yayla aracılığı ile tahliye kararına itiraz etti.

DHA muhabirinin telefon ile ulaştığı araç sahibi Ramazan Atmaca da suçlamaları reddedip, kazanın sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu yaşandığını öne sürdü. Ramazan Atmaca, aracın bakımlarının hepsinin yapıldığını iddia ederek, "Haftalık bakımları yapılıyordu. Muayenenin üstünden 1 hafta geçmişti, kaza olmasa o gün muayeneye gidecekti, araç hurda değildi. Emniyet kemeri nasıl yok? Sen emniyet kemerini kendi arabandan söker misin? Bu arabanın koltukları ile oynamıyorum, alttan 4 tane vida tutuyor. Araba 5 takla atarak düşüyor. Takla atınca koltuğa darbe vuruluyor. Emniyet kemeri konusu abartılıyor. O gün nöbetçi savcı ile de olay yerine kontrole gittim, aracın emniyet kemerleri sağlamdı. O tarihte şoförün sigortası ve psikotekniği uyuyordu. Adamın yaşını, evrakını takip edemem ki. Benim altımda 5 tane şoför var. Bunun ile kim ilgilenecek? Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ilgilenecek. Suçsuzum. Suçlu olmak için direksiyonda oturmak lazım" diye konuştu. (DHA