SERVİS İÇİN GİTTİĞİ EVDE KÖPEK SALDIRDI, BACAĞINDAN YARALANDI YOZGAT'ta müşterisinin evine giden servis yetkilisi Fatih C., kangal cinsi köpeğin saldırmasıyla bacağından yaralandı. YOZGAT'ta müşterisinin evine giden servis yetkilisi Fatih C., kangal cinsi köpeğin saldırmasıyla bacağından yaralandı. Sorgun ilçesi Küçük Taşlık köyündeki müşterisinin evine giden beyaz eşya servis yetkilisi Fatih C., eve yaklaştığı sırada, zincire bağlı kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıdan güçlükle kurtulan ve bacağından yaralanan Fatih C.'yi, adrese gelen bir arkadaşı, Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Fatih C. tedaviye alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Fatih Güncel Haberler

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