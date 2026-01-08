Haberler

KARS'ta Bina Önünde Buz Sarkıtı Düştü: 5. Sınıf Öğrencisi Ağır Yaralandı

KARS'ta bina önünde servis beklerken başına buz sarkıtı düşen 5'inci sınıf öğrencisi H.N.E. (10), ağır yaralandı.

Olay, saat 07.50 sıralarında Şehitler Mahallesi Volkan Sokak'taki 7 katlı bir binanın önünde meydana geldi. Özel bir kolejde 5'inci sınıf öğrencisi olan ve bina önünde servis bekleyen H.N.E.'nin başına, 4'üncü katta bulunan kombinin borusundan kopan buz sarkıtı düştü. H.N.E. yere yığılırken, ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alınan H.N.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

