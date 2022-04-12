Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na katıldı

Romanya Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçiminin yapıldığı bugünkü genel kuruluna, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da UEFA'yı temsilen gözlemci olarak katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçiminin yapıldığı bugünkü genel kuruluna UEFA'yı temsilen gözlemci olarak katıldı.

Başkan Yardımcı, 2014 yılından beri Romanya Futbol Federasyonu Başkanlığını yürüten Razvan Burleanu'nun tek aday olarak yer aldığı ve Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da gerçekleştirilen genel kurulun açılışında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Romanya'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Yardımcı, köklü bir geçmişe sahip olan Romanya futbolunda son dönemde yapılan yatırımların Avrupa futbolunda takdirle karşılandığını belirtti. Yardımcı, genel kurulun ardından tekrar başkanlık görevine seçilen Razvan Burleanu'yu tebrik etti.

FIFA Konseyi'nin Nijeryalı üyesi Amaju Pinnick de FIFA adına gözlemci olarak toplantıda yer aldı.

(İHA)