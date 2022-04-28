Servet Yardımcı: "Amacımız TFF'yi sağ salim limana yanaştırmak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, TFF Başkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili "Amacımız TFF'yi sağ salim limana yanaştırmak" dedi. Başkan Yardımcı, yayın ihalesi ile ilgili görüşmelerin ise sürdüğünü belirtti.

Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu İstanbul'da yapılacak. Gerçekleşecek genel kurul öncesinde Avrupa Ligler Birliği temsilcileri ve kulüp başkanları yemekte bir araya geldi. Yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF yöneticileri ve kulüp başkanları katılım gösterdi. Yemeğin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak konuşan Ahmet Ağaoğlu, 39. Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Bugün 1. günü yarın genel kurul toplantısı ile nihayete erecek. 30 ülkeden 76 delegenin iştiraki ile gerçekleştiriyoruz. Açılışın ardından öğlenden sonra bir seminer vardı. Burada konuşmacı olarak La Liga Başkanı Javier Tebas, İsviçre Futbol Ligleri CEO'su Claudius Schafer ve Kulüpler Birliği adına da Kulüpler Birliği Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yer aldı. Çeşitli konuların tartışıldığı seminerde tüm konsantrasyon futbolun finansmanı üzerineydi. Sürdürülebilir finansman yapının nasıl sağlanacağı ve bu konuda Avrupa liglerinin nasıl işbirliği içinde olması gerektiğiydi. Tebas, aynı zamanda La Liga'da yeni uygulamaya koyacakları 2 milyar euroluk sağladıkları kaynağın La Liga kulüpleri arasında ne şekilde dağıtılacağı ve o sistemin nasıl çalışacağını detaylarıyla anlattı. İsviçre Ligler birliği CEO'su Schafer de İsviçre'de önümüzdeki birkaç sene içerisinde uygulayacakları yeni lig yapısı ve finansmanı ile ilgili görüşlerini ifade etti. Ali Koç da Türk futbolunun finansal zorluklarını ve nasıl bu noktaya geldiğimizi detaylı olarak katılımcılara ifade etti. Çok yararlı bir şeydi" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, FUTBOLDA BÜTÇE AÇIĞI EN FAZLA OLAN ÜLKE"

Ahmet Ağaoğlu, Türk futbolunun en fazla bütçe açığı veren ülke konumunda olduğunu belirterek, "Bugün Avrupa liglerine baktığımız zaman dünya genelinde futbol kulüplerinin yaşadığı en önemli sorunun finansman sorunu olduğunu hepimizi çok iyi biliyoruz. UEFA'nın yayınladığı rapor var. UEFA'ya üye 55 ülke içinde bütçesi ciddi açık veren 3 ülke var Polonya, İsrail ve Türkiye. Polonya ile İsrail'in verdikleri açık kabul edilebilir düzeyde. İsrail'inki eksi 70 civarında, Polonya'nınki ise eksi 50, Türkiye de eksi yüzde 156 ile en sıkıntılı durumda. Maalesef bizim ülke futbolumuz. O açıdan aynı zamanda UEFA Yönetim Kurulu Üyesi, federasyon başkanımız Servet Yardımcı bu konuyla ilgili UEFA'da kendisinin yaşamış olduğu sıkıntılara benim ve diğer başkanlarımızın katıldığı toplantılarda buna yakinen tanığım. Bizim fotoğrafımız çok iç açıcı bir fotoğraf değil. Yarın da genel kurul gerçekleştirilecek. Genel kurul ile nihayete erecek. Önemli bir ev sahipliğiydi. Hem Bütün Avrupa futbolunu üst düzeyde yöneten insanların bir araya gelmesi hem ülkemizin tanıtımı açısından hem de çözüm odaklı insanlarla bir arada görüş alışverişinde bulunmamız açısından son derece önemliydi. Bu akşam burada gala yemeği var. İftarla birleştirdiğimiz bir yemek. Hem genel kurula katılacak olan başkanların ama aynı zamanda da süper lig kulüp başkanlarımızın 1, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin başkanları futbol federasyonumuzun başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldılar" ifadelerini kullandı.

SERVET YARDIMCI: "AVRUPA KUPALARI KURA ÇEKİMİ YENİDEN İSTANBUL'DA YAPILACAK"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ise geçen yıl kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin kuralarının bu yıl da İstanbul'da çekileceğini söyleyerek, "Türk futbol ailesi olarak lobi güçlerimizi daha da arttırmalıyız. Burada Kulüpler Birliği'ni tebrik ediyorum. Avrupa Ligler Birliği'ni buraya davet ederek hem de kongrelerini burada yapacaklar. Hem de Avrupa futbolu ile ilgili tartışmalı seminerler de yapılmakta. Bizler söylediğim gibi hem TFF olarak hem kulüpler birliği hem de kulüpler bireysel olarak bizim her türlü yönetimlerde kurullarda panellerde çok daha fazla insan sayısıyla temsil edilmeliyiz. Türkiye çok önemli bir futbol ülkesi. Bizim Avrupa futboluna katacağımız değerler de var. İstanbul bildiğiniz gibi çok önemli bir futbol şehri dünya futbolunun kalbinin attığı bir şehir. Geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimi, gala yemeği İstanbul'da oldu. Bütün Avrupa kupalarına katılan takımların temsilcileri İstanbul'a geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapmıştık. Bu sene de ağustos ayında tekrar şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi İstanbul'da yapılacak. Dolayısıyla bizler bu şekilde bu etkinlikleri alarak daha çok kendimizi tanıtmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

"SIKINTILARI NASIL AŞARIZ ÇALIŞMALARINI YAPMAMIZ LAZIM"

Finansal Fair-Play konusunda sıkıntı çektiklerinin altını çizen Başkan Yardımcı, "Finansal Fair-Play konusunda gerçekten sıkıntılarımız var. Sadece Türk takımlarının değil, covidden dolayı diğer ülke takımları da aynı sıkıntıda. 50-60 kulüp aynı sıkıntı içinde. UEFA, yeni kriterler getirdi. Bu kriterler devreye girecek. Bu geçiş sürecini UEFA, Kulüpler Birliği ve TFF ile birlik beraberlik içinde samimi şekilde çalışarak bu güçlükleri aşarız. UEFA da bizim çektiğimiz zorlukları iyi biliyor. Anlayışla karşılıyorlar yeter ki kendimizi samimi izah edelim. UEFA Yönetim Kurulu'nda olduğum için en son Beşiktaş'ın sunumunda ben Beşiktaş Kulübü'nün yanındaydım. Bizler TFF olarak kulüplerimizin yanında olduğumuzu Beşiktaş'ın yanında olduğumuzu tekrar dile getirdik. Onlar da anlayışla karşıladılar. Negatif bir sonuç beklemiyorum. Orta ve uzun vadede daha profesyonel ve birlik beraberlik içinde çalışma ortamı oluşturarak sıkıntıları nasıl aşarız çalışmalarını yapmamız lazım" diye konuştu.

"YAYIN İHALESİNDE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Başkan Yardımcı, yayın ihalesi ile ilgili sorulan soruya "Başkanımızla beraber istişare halindeyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu gidiyor. Futbolseverlerin merak ettiği bu. En kısa zamanda bu merakı gidermek için çabalıyoruz. Yakın zamanda pozitif haberimizi almış olursunuz. Şu anda doğru yoldayız. Beraber istişare ile görüşmeleri yürütüyoruz" yanıtını verdi.

"AMACIMIZ TFF'Yİ SAĞ SALİM BİR ŞEKİLDE LİMANA YANAŞTIRMAK"

Yardımcı, kendisinin TFF Başkanlığına aday olacağı yönünde sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Nisan başında Nihat Başkanımız ve bazı arkadaşlarımız istifa ettiler. Görevini devam ettiren arkadaşlarımızla emaneti teslim aldık. 2 ay sonra olacak seçime bizim sorumluluğumuz sorunsuz sükunet içinde TFF'yi sağ salim bir şekilde içinde bulunduğumuz gemiyi selametle limana yanaştırmak istiyoruz. Bizim bütün gayemiz o. Bu süreci kulüpler birliği başkanımız ve diğer kulüp başkanlarımızla birlikte istişare içinde götürüyoruz. Bu seçimde Türkiye futbol ailesine yakışır bir seçim ortamı oluşturmak için çabalıyoruz."

(Bora Akyol - Yunus Kılıç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel