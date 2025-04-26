Server Demirtaş, MAJİ Art Gallery'de Sanat Yolculuğunu Paylaştı

MAJİ Art Gallery'nin hayata geçirdiği "Galeride Karşılaşmalar" isimli etkinlik serisinin mart ayı konuğu sanatçı Server Demirtaş oldu.

Galerinin Nişantaşı şubesinde gerçekleştirilen etkinlik serisiyle galeriyi bir buluşma merkezi haline getirmek ve yeni karşılaşmalar ile yeni tanışıklıklara alan açılması hedefleniyor.

Şubat ayında başlayan ve ilk konuk olarak koleksiyoner Mustafa Taviloğlu'nu ağırlayan etkinliğin moderatörlüğünü, gazeteci ve film yapımcısı Ali Demirtaş üstleniyor.

"Heykeller duygularını kendi içinde saklıyor"

Server Demirtaş, programda sanat yolculuğunda her şeyi yapabilme cesaretini babasından öğrendiğini ve çalışmalarına dair detayları paylaştı.

Sanat, duygu, biçim ve renk üzerine ne kadar düşünülürse düşünülsün içinde olgunlaştığını belirten Demirtaş, "Benim atölyeme burada hiç sanatla ilgisi olmayan iki, üç kişiyi alsam iki sene benim yanımda kalsa, beraber çalışsak, süre sonunda kesinlikle bir şey yapıyor olacaktır. İlla heykel yapması gerekmiyor. Pişirilmemiş olarak bütün yetenekler bulunur. Siz de şarkı söyleme yeteneği olabilir. Bir başkası sinemacıdır, birisi şairdir, edebiyatçıdır. Herkeste müthiş hamurlar var. Bunu her seferinde söylüyorum." dedi.

Demirtaş, eserlerinde Orta Çağ teknolojisi kullandığından bahsederek şunları kaydetti:

"Heykellere baktıklarında sanıyorlar içinde yazılım var ama hiç öyle bir şey yok. Otomatlar var, diskler dönüyor. Disklerin üzerinde diskler iç içe giriyor. Çarklar döndükçe bunu hareket ettiriyor. Bu hareket edince tel de kafasını çekiyor, kolunu kaldırıyor vesaire. Basit teknoloji kullanıyoruz. Yöntem basit ama o karmaşık şeyi bir araya getirmek kolay olmuyor. Onun beyni gibi oluyor. Bir şeyi nasıl ele aldığına bağlı, nasıl baktığına, nasıl yorumladığına bağlı. Adnan Çoker, kıymet sadece burada derdi. Ondan çok şey öğrendim."

Kız çocuklarının eğitimiyle ilgili bir çalışma yapmanın da hayali olduğunu dile getiren sanatçı, "Çocuklarla ilgili Urla'da böyle bir çalışmamız var. Benim için kız çocukları acayip önemli. Kız çocukları, geleceğin anneleri, geleceğin erkeklerini de adam edecek kızlar, kadınlar olacaklar." ifadelerini kullandı.

Program katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla son buldu.