Serpil Erfındık Davasında Kamu Görevlilerine Hapis Cezası

İzmir'de akademisyen Serpil Erfındık'ın eski eşi tarafından öldürülmesi olayında ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla yargılanan 8 kamu görevlisinden 2'sine verilen 7 ay 15'er gün hapis cezaları istinafta hukuka uygun bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi Serpil Erfındık'ın, 15 Aralık 2013'te uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Vedat Atik tarafından bıçakla öldürülmesiyle ilgili yerel mahkemece verilen hüküm, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi'nce yeniden incelendi.

Tüm dosya kapsamını değerlendiren Daire, Z.Y. ile R.K.S'ye verilen 7 ay 15'er gün hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını hukuka uygun buldu.

Diğer 6 sanığın ise "görevi kötüye kullanmak" suçunu işlemediğinin sabit olduğuna yönelik takdir ve kanaatin yerinde görüldüğüne karar verildi.

Davanın geçmişi

Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olan Serpil Erfındık, 15 Aralık 2013'te uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Vedat Atik tarafından bıçakla öldürülmüştü.

Eski eşini öldürmenin yanında zincirleme tehdit suçunu işlediği ve maktulün cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa toplam 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verilmişti.

Aile, "görevlerini ihmal ettikleri" iddiasıyla kamu çalışanlarından da şikayetçi olmuş, görevliler hakkında soruşturma izni verilmemesi üzerine Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 29 Eylül 2021'de, "Anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının, koruma ve etkili soruşturma yükümlülüğü bakımından ihlal edildiğine" hükmetmişti.

Karar sonrasında, aralarında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Z.Y'nin de bulunduğu 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni çıkarılmış ve İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

22 Mart 2024'te görülen duruşmada sanıklar A.İ.Ö, G.İ, B.B, M.F.O, S.S. ve İ.Ö'nün beraatine karar verilmiş, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Z.Y. ile o dönem başkomiser olarak görev yapan R.K.S'ye 9 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak 7 ay 15'er güne indirilmiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.