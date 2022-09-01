ŞERMİN'İN CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde evinin bahçesinde, ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde evinin bahçesinde, ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı. Sarı'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Polise teslim olan Erhan Poyraz'ın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel